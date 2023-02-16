Задержанный СК и ФСБ чиновник из Владикавказа снова не смог выйти на волю в Самаре

Самарский областной суд рассмотрел новую жалобу арестованного по подозрению в мошенничестве Сослана Бериева.

Напомним, Бериева задержали сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза).

"С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли быть выведены.

"С февраля 2019 г. Майрамукаев занял должность замминистра Самары, его пригласил Михаил Ратманов, который с сентября 2016 г. был министром здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания", — сообщается на сайте Северо-Кавказского горно-металлургического института.

Как уточнили на этой неделе в Самарском областном суде, Бериев обжаловал продление срока содержания под стражей на период следствия. Но апелляционная инстанция жалобу не удовлетворила.

Напомним, ранее адвокат Бериева заявила, что он готов возместить ущерб. По информации Волга Ньюс, следствие по делу скоро должны закончить.