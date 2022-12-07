"Готов возместить ущерб": обвиняемый в крупных махинациях в сфере здравоохранения в Самаре обжаловал арест

Самарский областной суд 7 декабря рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов задержанного ФСБ бизнесмена Сослана Бериева на продление его содержания под стражей. Ранее Бериева арестовали по подозрению в крупном мошенничестве в сфере здравоохранения Самарской области.

Напомним, "взяли" бизнесмена в Москве, куда он прилетел из Владикавказа на празднование дня рождения. По версии следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли быть выведены. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Например, порядка 800 млн требовались на "создание единого цифрового контура в здравоохранении".

"Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 27 октября 2022 г. в порядке ст. 91 УПК был задержан Бериев. В тот же день его допросили в качестве подозреваемого в причастности к преступлению. 28 октября ему предъявили обвинение. В этот же день избрали меру пресечения — заключение под стражу", — зачитал 7 декабря судья Самарского областного суда.

Бериев однажды уже попытался обжаловать свой арест, но областной суд разобрался и постановил: мера пресечения избрана законно. Позже арест Бериеву продлили. Например, по мнению следствия, Бериев, находясь на свободе, давит на свидетелей. Причем, соответствующие заявления написали следователям два свидетеля по уголовному делу. Но сам Бериев не признал, что на кого-то давит и решил обжаловать продление своего содержания под стражей.

С разными доводами 7 декабря в областном суде выступала и адвокат Бериева. Например, защитник сообщила, что Бериев готов возместить сумму ущерба по уголовному делу.

"Что касается упреков стороны следствия, в том, что Бериев за весь период следствия не предпринял попытки возмещения ущерба по данному уголовному делу, то, Ваша Честь, стороной защиты было направлено ходатайство следователю, чтоб нам предоставили реквизиты потерпевшего лица, указали потерпевшее лицо и сумму ущерба. И мы незамедлительно ее погасим сами. Закон это позволяет. На что мы получили ответ от следователя, что не установлена сумма ущерба и реквизиты он предоставить не может", — заявила адвокат.

Впрочем, и представитель прокуратуры настаивал на содержании в период следствия Бериева в изоляторе.

"Выводы суда о необходимости продления меры пресечения в виде нахождения под стражей Бериева мотивированы должным образом. Оснований для избрания более мягкой меры пресечения Бериеву не имеется. В то же время по уголовному делу не проведен весь комплекс следственных действий. Бериев обвиняется в совершении тяжкого преступления", — отметил сотрудник прокуратуры.

Суд в итоге постановил: Бериева на период следствия оставить под стражей. Кстати, интересно, что адвокат обвиняемого почему-то пыталась настоять на закрытом заседании — без журналистов. Но суд постановил: нахождение представителей СМИ в зале суда законно.