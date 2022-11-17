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Преступления Происшествия

В Самаре арестовали чиновника из Владикавказа по делу о поставках в медучреждения

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района Самары 16 ноября продлил арест жителю Владикавказа Сослану Бериеву. Мужчину подозревают в мошенничестве.

Бериев в наручниках Бериев в наручниках

"Его отправили под стражу 28 октября. Теперь меру пресечения продлили еще на два месяца — до 17 января 2023 года", — уточнили в пресс-службе суда Самарского района.

Бериева задержали сотрудники Следственного комитета и УФСБ по Самарской области в аэропорту Москвы. Мужчина является выдающимся выпускником Северо-Кавказского горно-металлургического института (о чем сообщается на сайте вуза).

"С 2010 года по настоящее время — начальник Управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа", — указывается в биографии Бериева на страничке учебного учреждения.

Во Владикавказе Бериев курировал пилотный проект "Умный город". "Целью данного проекта является повышение эффективности управления городскими ресурсами и создание условий для комфортной и безопасной жизни населения за счет внедрения информационных технологий", — рассказывали об этом проекте СМИ Владикавказа.

Также, по официальным данным на сайте оконченного Бериевым вуза, он учился вместе с замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеком Майрамукаевым. По версии следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли быть выведены. Пока расследование продолжается.

"С февраля 2019 г. Майрамукаев занял должность замминистра г. Самара, его пригласил Михаил Ратманов, который с сентября 2016 г. был министром здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания", — сообщается на сайте Северо-Кавказского горно-металлургического института.

Напомним, ранее Майрамукаева также называли в качестве фигуранта по другому уголовному делу, но позже обвинения с него сняли.

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