Сотрудница микрофинансовой организации в Самарской области оформляла "липовые" кредиты на бывших клиентов

В Приволжском районе вступил в силу обвинительный приговор женщине, оформлявшей по чужим паспортным данным потребительские займы. Ущерб от ее действий был оценен в 73 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию обратился представитель микрофинансовой организации, который сообщил, что бывшая сотрудница причинила организации ущерб в 73 тысячи рублей, оформляя потребительские займы на физлиц с использованием чужих паспортных данных.

Правоохранители задержали подозреваемую — 33-летнюю ранее не судимую женщину. Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ, задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила сотрудникам полиции, что полученные преступным путем деньги она потратила на собственные нужды.

Выяснилось, что в течение двух месяцев она, злоупотребляя служебными полномочиями, пять раз совершала противоправные действия: копировала паспортные данные клиентов, ранее обращавшихся в организацию, после чего оформляла на их имена потребительские займы. Затем злоумышленница получала деньги и изымала их из кассы офиса. После проведения инвентаризации руководитель уволил женщину. До предъявления обвинения жительница Приволжского района полностью возместила ущерб организации.

Уголовные дела следователи соединили в одно производство, расследовали и с утвержденным обвинительным актом направили в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области назначил женщине 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.