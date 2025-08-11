16+
Суды Происшествия

В Самарской области будут судить ОПГ, торговавшую героином

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по факту незаконного оборота наркотиков организованной группой. Полицейские провели операцию по ликвидации преступного сообщества, занимавшегося незаконным сбытом героина, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Самарской области завершилось расследование уголовных дел в отношении 12 участников ОПГ. Все они обвиняются в совершении, как минимум, 27 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Информация о том, что на территории Самарской и Тверской областей промышляет преступная наркогруппировка, поступила в полицию еще в 2023 году. Ее члены продавали "запрещенку" классическим способом: делали закладки в тайниках и продавали "товар" в интернете.

Правоохранителям удалось установить и задержать зависимых, которые пользовались услугами этого онлайн-магазина. Когда полиция изучила их средства связи, то выяснила, где находятся крупные партии наркотиков

В ходе оперативных мероприятий, в том числе и на территории других субъектов РФ, были установлены и допрошены 38 свидетелей незаконной деятельности обвиняемых. Из незаконного оборота изъяли более 4 кг героина.

Кроме того, во время расследования всплыла информация и о создателе ОПГ - в 2023 году группу создал житель СНГ. Ее члены занимались покупкой, хранением, перевозкой и продажей "запрещенки" с октября 2023 г. по июнь 2024 г.

Организатор, который сейчас находится в розыске, детально продумал способ нарушения законодательства и структуру организованной преступной группы, распределил функционал между ее участниками, согласно которым каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

"Особую сложность в раскрытии преступления представляло определение конкретной деятельности каждого из членов организованной преступной группы. В противоправной схеме четко прослеживалась иерархическая структура: так называемые "работники склада" получали от организатора крупные партии запрещенных веществ, преимущественно героина, и с помощью специального оборудования для точного взвешивания фасовали их на партии по 50–200 граммов, после чего размещали в специально оборудованных тайниках", - отмечается в сообщении МВД.

Кроме того, действовали две группы курьеров: первая занималась межрегиональным распространением смертельного зелья по различным регионам России, используя конспиративные способы транспортировки и систему закладок. Вторая группа непосредственно реализовывала наркотические средства конечным потребителям в Самаре, применяя методы организации тайников-закладок.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий задействовали комплекс специальных технических средств. Полицейские вели скрытое наблюдение за местами возможного сбыта, контролировали почтовые отправления и деятельность курьерских служб, анализировали финансовые потоки и электронные следы противоправной деятельности.

В результате проведенных мероприятий были собраны доказательства причастности каждого участника к противоправной деятельности. В качестве улик изъяты партии наркотических средств, специализированное оборудование для фасовки, упаковочные материалы. Ценные сведения предоставили результаты различных экспертиз: дактилоскопических, химических и трасологических. Также получены вещественные доказательства в виде переписки, финансовых документов и свидетельских показаний.

"Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из самарского управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области подозреваемые задержаны. По ходатайству органов следствия, судом в отношении всех 12 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигурантам вручены копии обвинительных заключений, уголовные дела соединены в одно производство и направлены в Промышленный районный суд для принятия решения по существу", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

