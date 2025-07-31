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Суды Происшествия

В Самарской области нашли нарушения на предприятии, где погиб рабочий

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд вынес решение в связи с гибельно рабочего на промышленном предприятии. Мужчина упал в незакрытую технологическую шахту.

Как рассказывают адвокаты бюро "Хальченко и партнеры", во время расследования было установлено наличие алкоголя в крови погибшего. Это ставило под угрозу признание несчастного случая производственным. При этом коллеги погибшего отказывались давать показания — детали смерти были неясными.

"На стадии доследственной проверки и уголовного дела интересы семьи представлял адвокат Михаил Володин. Основной задачей стало выявление и юридическая фиксация всех нарушений со стороны работодателя, установление причинно-следственной связи между допущенными нарушениями и наступившими последствиями, а также исключение значимости факта алкогольного опьянения. Параллельно, адвокаты Артем Дулгер и Полина Важенина обеспечили представление интересов близких родственников в рамках проверок Государственной инспекцией труда (ГИТ), благодаря чему удалось зафиксировать полную картину нарушений требований охраны труда", — рассказали в бюро.

В итоге удалось получить выплаты от Соцфонда, хотя сложности возникли из-за отсутствия части оригиналов документов. Также был подан иск о компенсации морального вреда. Позже суд признал несчастный случай производственным и удовлетворил требования о компенсации. Юристы говорят, что фактически удалось добиться привлечения работодателя к ответственности за нарушения.

Гид потребителя

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