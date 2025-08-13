"Поссорились дети": суд начинает необычный процесс о стрельбе в Елховке

В суде Кошкинского района начинается необычный судебный процесс. Обвинение предъявлено мужчине, который стрелял после конфликта детей.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс, адвокат бюро "Хальченко и партнеры" Михаил Володин, все началось 6 сентября прошлого года в селе Елховка. По информации юриста, случилось примерно следующее.

Между двумя семьями был затяжной конфликт. Его причиной стало то, что девочка из одной семьи обвиняла мальчика из другой семьи, что тот чуть не сбил ее на машине отца. Позже отец девочки приехал к дому оппонентов с "группой поддержки". По словам юриста, поддержка могла состоять из человек 20-30. Также, по версии защитника, среди прибывших были люди в масках, с битами, ножами и рациями. Один из них якобы выволок за руку из дома жену главы семьи.

"В связи с этим мой подзащитный забежал в дом, взял ружье и выстрелил в воздух, требуя всех уйти, после чего вызвал полицию. Прибывшие полицейские всех опросили и заверили, что ситуация бытовая, предстоит "отказной", — рассказывает адвокат.

Но через неделю "стрелка" обвинили сначала в хулиганстве, а потом в покушении на убийство. Особенности ситуации в том, что обвиняемый имел ранее другое гражданство. Гражданином России является последние 30 лет, ведет личное подсобное животноводческое хозяйство.

Допрошенные же по уголовному делу теперь утверждают, что мужчина стрелял не в воздух, а на поражение, просто не попал.

"Это при том, что потерпевший в момент осмотра места происшествия сам указал следователю точку на местности, откуда необходимо взять грунт для исследования на содержание пороховых газов, а в своем заявлении четко указывал — стрельба была в воздух", — оппонирует при этом адвокат.

Также есть неофициальная информация, что прибывшие к дому 20-30 человек могли быть представителями определенного общественного объединения. Кто прав в этой ситуации — теперь будет разбираться суд. Первое заседание по делу должно состояться в пятницу, 15 августа.