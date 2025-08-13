16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-глава села в Красноярском районе выслушал приговор за препятствие предпринимательской деятельности "Поссорились дети": суд начинает необычный процесс о стрельбе в Елховке С экс-главы племзавода "Дружба" взыскали 21 млн рублей Облсуд рассмотрит иск к экс-главе Шестого кассационного суда Ефанову Директора самарской консалтинговой компании REC Петухова арестовал суд

Суды Происшествия

"Поссорились дети": суд начинает необычный процесс о стрельбе в Елховке

КОШКИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 225
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Кошкинского района начинается необычный судебный процесс. Обвинение предъявлено мужчине, который стрелял после конфликта детей.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс, адвокат бюро "Хальченко и партнеры" Михаил Володин, все началось 6 сентября прошлого года в селе Елховка. По информации юриста, случилось примерно следующее.

Между двумя семьями был затяжной конфликт. Его причиной стало то, что девочка из одной семьи обвиняла мальчика из другой семьи, что тот чуть не сбил ее на машине отца. Позже отец девочки приехал к дому оппонентов с "группой поддержки". По словам юриста, поддержка могла состоять из человек 20-30. Также, по версии защитника, среди прибывших были люди в масках, с битами, ножами и рациями. Один из них якобы выволок за руку из дома жену главы семьи.

"В связи с этим мой подзащитный забежал в дом, взял ружье и выстрелил в воздух, требуя всех уйти, после чего вызвал полицию. Прибывшие полицейские всех опросили и заверили, что ситуация бытовая, предстоит "отказной", — рассказывает адвокат.

Но через неделю "стрелка" обвинили сначала в хулиганстве, а потом в покушении на убийство. Особенности ситуации в том, что обвиняемый имел ранее другое гражданство. Гражданином России является последние 30 лет, ведет личное подсобное животноводческое хозяйство.

Допрошенные же по уголовному делу теперь утверждают, что мужчина стрелял не в воздух, а на поражение, просто не попал.

"Это при том, что потерпевший в момент осмотра места происшествия сам указал следователю точку на местности, откуда необходимо взять грунт для исследования на содержание пороховых газов, а в своем заявлении четко указывал — стрельба была в воздух", — оппонирует при этом адвокат.

Также есть неофициальная информация, что прибывшие к дому 20-30 человек могли быть представителями определенного общественного объединения. Кто прав в этой ситуации — теперь будет разбираться суд. Первое заседание по делу должно состояться в пятницу, 15 августа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31