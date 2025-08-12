16+
Сына иноагента и "борца с рептилоидами" Пеуновой судят за производство наркотиков Сотрудница микрофинансовой организации в Самарской области оформляла "липовые" кредиты на бывших клиентов Самарчанка получила 20 лет колонии за госизмену В Самарской области будут судить ОПГ, торговавшую героином Сотрудник пенсионного фонда оформил выплаты на 700 вымышленных человек

Суды Происшествия

Сына иноагента и "борца с рептилоидами" Пеуновой судят за производство наркотиков

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 12 августа, Самарский областной суд начинает рассматривать уголовное дело Ильи Пеунова. Информация отображена на сайте суда.

Согласно данным облсуда, Илью Пеунова обвиняют в пяти преступлениях, все они связаны с хранением или производством наркотиков. Ранее сообщалось, что речь идет о создании лаборатории по производству мефедрона.

Предполагалось, что молодой человек активно производил и тестировал вещество. По предварительным данным, было найдено более 10 кг веществ.

Напомним, мать Ильи Светлана Лада-Русь (Пеунова) 23 марта 2023 г. внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.

Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".

