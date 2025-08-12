Сына иноагента и "борца с рептилоидами" Пеуновой судят за производство наркотиков

Во вторник, 12 августа, Самарский областной суд начинает рассматривать уголовное дело Ильи Пеунова. Информация отображена на сайте суда.
Согласно данным облсуда, Илью Пеунова обвиняют в пяти преступлениях, все они связаны с хранением или производством наркотиков. Ранее сообщалось, что речь идет о создании лаборатории по производству мефедрона.
Предполагалось, что молодой человек активно производил и тестировал вещество. По предварительным данным, было найдено более 10 кг веществ.
Напомним, мать Ильи Светлана Лада-Русь (Пеунова) 23 марта 2023 г. внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Политическая партия "Воля" (лидером которой была иноагент Пеунова) ликвидирована 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.
Светлана Пеунова известна тем, что "лечила" людей солнечной энергией и предрекала нападение на Землю рептилоидов с планеты Нибиру. Правда, множество уголовных дел возбудили не в отношении рептилоидов: под следствие подпали и "помощники" Пеуновой. Дело в том, что прихожане должны были подчинить свою жизнь группе Пеуновой (например, не лечиться лекарствами, изменить семейное положение). А за желание выйти из "секты", как говорят сами бывшие адепты, с них требовали "отступные".
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...