Сына Светланы Лады-Русь подозревают в создании нарколаборатории

В самарской квартире сына Светланы Лады-Русь (признана иноагентом) нашли лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг веществ. Об этом пишет Baza.

По данным издания, силовики пришли в квартиру Ильи Пеунова в феврале, у них была наводка, что парень может производить наркотики. При этом ранее его уже ловили с веществами и даже обязали встать на учет в наркодиспансер.

В квартире силовики нашли целую лабораторию по производству мефедрона. По словам источника "Базы", молодой человек активно производил и тестировал вещество.

Возбуждено уголовное дело. Пеунов находится в СИЗО.

Светлана Лада-Русь - бывшая учительница, которая основала в Самаре Центр народной медицины. Она называла себя спасительницей и целительницей. В самом известном ее "пророчестве" говорится о нашествии рептилоидов с планеты Нибиру. Сейчас она находится в международном розыске по делу о мошенничестве.