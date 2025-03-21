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Преступления Происшествия

Сына Светланы Лады-Русь подозревают в создании нарколаборатории

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В самарской квартире сына Светланы Лады-Русь (признана иноагентом) нашли лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг веществ. Об этом пишет Baza.

По данным издания, силовики пришли в квартиру Ильи Пеунова в феврале, у них была наводка, что парень может производить наркотики. При этом ранее его уже ловили с веществами и даже обязали встать на учет в наркодиспансер.

В квартире силовики нашли целую лабораторию по производству мефедрона. По словам источника "Базы", молодой человек активно производил и тестировал вещество.

Возбуждено уголовное дело. Пеунов находится в СИЗО.

Светлана Лада-Русь - бывшая учительница, которая основала в Самаре Центр народной медицины. Она называла себя спасительницей и целительницей. В самом известном ее "пророчестве" говорится о нашествии рептилоидов с планеты Нибиру. Сейчас она находится в международном розыске по делу о мошенничестве.

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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