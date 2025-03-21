Сына Светланы Лады-Русь подозревают в создании нарколаборатории

В самарской квартире сына Светланы Лады-Русь (признана иноагентом) нашли лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг веществ. Об этом пишет Baza.
По данным издания, силовики пришли в квартиру Ильи Пеунова в феврале, у них была наводка, что парень может производить наркотики. При этом ранее его уже ловили с веществами и даже обязали встать на учет в наркодиспансер.
В квартире силовики нашли целую лабораторию по производству мефедрона. По словам источника "Базы", молодой человек активно производил и тестировал вещество.
Возбуждено уголовное дело. Пеунов находится в СИЗО.
Светлана Лада-Русь - бывшая учительница, которая основала в Самаре Центр народной медицины. Она называла себя спасительницей и целительницей. В самом известном ее "пророчестве" говорится о нашествии рептилоидов с планеты Нибиру. Сейчас она находится в международном розыске по делу о мошенничестве.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы