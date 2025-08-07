Сотрудник пенсионного фонда оформил выплаты на 700 вымышленных человек

Ленинский районный суд Самары вынес приговор экс-сотруднику Пенсионного фонда РФ, которого признали виновным в мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой информации. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Ранее сотрудник отдела организации социальных выплат регионального отделения ПФР сговорился с пятью местными жительницами и с помощью них начислил социальные выплаты более чем 700 вымышленным гражданам РФ. Всего злоумышленники похитили более 30 млн рублей.
Суд приговорил сотрудника ПФ к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили сроки от двух до трех лет в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...