Суды Происшествия

Сотрудник пенсионного фонда оформил выплаты на 700 вымышленных человек

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Ленинский районный суд Самары вынес приговор экс-сотруднику Пенсионного фонда РФ, которого признали виновным в мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой информации. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Ранее сотрудник отдела организации социальных выплат регионального отделения ПФР сговорился с пятью местными жительницами и с помощью них начислил социальные выплаты более чем 700 вымышленным гражданам РФ. Всего злоумышленники похитили более 30 млн рублей.

Суд приговорил сотрудника ПФ к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили сроки от двух до трех лет в колонии общего режима.

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

