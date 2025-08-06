Жительницу Самарской области осудили за поддельную инвалидность

В Кинельском районе суд вынес приговор 55-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2014 г. местная жительница на основании фиктивных сведений получила инвалидность II группы, а затем оформила пенсию по инвалидности. В результате с апреля 2014 г. по август 2020 г. она получила более 890 тыс. рублей.

Женщина признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 200 тыс. рублей.