Жительницу Самарской области осудили за поддельную инвалидность

В Кинельском районе суд вынес приговор 55-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2014 г. местная жительница на основании фиктивных сведений получила инвалидность II группы, а затем оформила пенсию по инвалидности. В результате с апреля 2014 г. по август 2020 г. она получила более 890 тыс. рублей.
Женщина признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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