Обвиняемый в создании группировки "Сиротинские" снова жалуется в облсуд

Очередная жалоба предполагаемого создателя банды Игоря Сиротенко в облсуд зарегистрирована в августе этого года. Ранее члены группировки уже пытались обжаловать арест и другие процессуальные действия, например, отвод адвоката Сиротенко. Интересно, что сам предполагаемый создатель группировки "Сиротинские" находится в международном розыске.

Напомним, 23 июля стало известно, что обвинение предъявлено еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — О. В. Курдин, А. В. Махно, П. В. Алексеев, О. Е. Андриянов, Е. В. Морозов, А. В. Чигирев, В. С. Чичканов. По версии следствия, они участвовали в незаконном вооруженном формировании, которое действовало с 90-х годов и до настоящего времени под руководством находящегося сейчас в международном розыске Игоря Сиротенко. Предполагается, что в 2004 году члены банды убили лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования Христиана Михнова и пытались убить его охранника, а в 2010 г. совершили покушение на убийство журналиста Эрнеста Старателева. Сотрудники ФСБ России сейчас проверяют факты покровительства участникам банды со стороны сотрудников или бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти. Предполагается, что подельники могли заниматься в том числе хищением бюджетных средств.

Несмотря на нахождение Сиротенко в розыске, в суды поступают жалобы на действия следствия или заочный арест обвиняемого. Интересно, что из данных Seldon.Basis стало известно, что в этом году в стадию ликвидации вошло ООО "Новая крепость". Там Игорь Сиротенко выступал совладельцем вместе с Виталием Витальевичем Махно. Заявленная деятельность фирмы — управление недвижимым имуществом. Тот же Виталий Махно был по 2019 г., в частности, гендиректором АО "Инвест-Зим". Бывшими совладельцами этой компании являлись ранее ОАО "Захар-группа", Эльвира Ушамирская, Александр Розенцвейг, Владимир Захарченко. Последний был гендиректором ЗАО "Захар-фото" и совладельцем ООО "СМЗ".