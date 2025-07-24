Игорь Сиротенко не смог обжаловать отвод одного из адвокатов

В Самарской области продолжают расследовать уголовное дело предполагаемых членов группировки "Сиротинские". Меж тем, Игорь Сиротенко, которого считают главой группировки, находящийся в международном розыске, пытается обжаловать действия по своему делу в судах.

Напомним, 23 июля стало известно, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — Курдин О. В., Махно А. В., Алексеев П. В., Андриянов О. Е., Морозов Е. В., Чигирев А. В., Чичканов В. С.

"По версии следствия, фигуранты в разное время вошли в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего с середины девяностых годов до настоящего времени на территории Самарской области, и находились под руководством ее лидера Сиротенко И. В. Некоторые из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за совместное соучастие в преступлениях. В 2004 году обвиняемые, действуя в составе банды, совершили убийство лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования и покушение на убийство его охранника, а в 2010 году — покушение на убийство известного журналиста и ведущего Самарской области", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Обвинение по вскрывшимся новым эпизодам собираются заочно предъявить находящимся в международном розыске Сиротенко И. В. и Шинкаренко И. Н. Также сотрудники ФСБ России сейчас проверяют факты покровительства участникам банды со стороны сотрудников или бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти. Предполагается, что подельники могли заниматься в том числе хищением бюджетных средств.

Где сейчас находится Игорь Сиротенко — официально не сообщалось. Но, судя по сайтам судов, он работает с местными адвокатами, которые подают в его интересах жалобы. По данным Самарского областного суда, Сиротенко в этом месяце попытался обжаловать отвод одного из адвокатов, но жалоба была оставлена без удовлетворения. Меж тем, судя по данным базы розыска МВД на 24 июля, Сиротенко продолжают искать. Всех, кто может знать о его местоположении, просят обращаться по телефонам: 89677658960, 8(846) 921-14-68.

Меж тем, из данных Seldon.Basis стало известно, что в этом году в стадию ликвидации вошло ООО "Новая крепость". Там Игорь Сиротенко был совладельцем вместе с Махно Виталием Витальевичем. Заявленная деятельность фирмы — управление недвижимым имуществом.