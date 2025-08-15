16+
Суды Происшествия

В Тольятти ведущего инженера АвтоВАЗа осудили за взятку в 1,6 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти вынесли приговор бывшему ведущему инженеру АвтоВАЗа, которого признали виновным в получении взятки ( ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 г. по 2024 г. осужденный получил взятку в размере 1,6 млн руб. от представителя производственно-коммерческой организации за содействие в утверждение положительного акта по результатам испытаний материалов, изготавливаемых указанной организацией. Кроме того, фигурант обещал создать благоприятные условия для последующего заключения договора поставки исследуемых материалов на предприятие, в котором осуществлял свою трудовую деятельность осужденный.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях в сфере анализа эффективности средств производства на срок 5 лет, а также с конфискацией эквивалента полученных в виде взятки денежных средств.

