В Самаре вынесли приговор иностранцу за обман раненого военного почти на 3 млн

Самарский областной суд вынес решение по делу о мошенничестве в отношении военного. Выслушал приговор гражданин Азербайджана по фамилии Габилов.

Как следует из материалов суда, Габилов имеет образование 9 классов. Регистрации на территории РФ у него не было. По словам потерпевшего от действий Габилова, он участвовал в СВО и получил ранение. Далее через таксиста он познакомился с Габиловым, и последний ему пообещал лечение, реабилитацию и комиссование. Габилову мужчина перечислил 2 млн 750 тыс. рублей. Но помощи не получил. Все это подтверждают и свидетели по делу.

При этом в материалах суда указано, что Габилов рассказывал, якобы может оказывать медпомощь военным и за каждого найденного и приведенного ему солдата обещал платить по 100 тыс. рублей.

В итоге мигранта "вычислили" и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"). Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Облсуд оставил приговор в силе и жалобу адвоката Габилова без удовлетворения.