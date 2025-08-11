16+
Суды Происшествия

Самарчанка получила 20 лет колонии за госизмену

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Жительница Самары, причастная к оказанию помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, получила 20 лет колонии. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

В сентябре 2023 г. в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана. При обыске квартиры изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и средства мобильной связи.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств". Позднее дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч.1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Решением Самарского областного суда фигурантка признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений, ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года, а также штрафа в размере 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

