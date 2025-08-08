Четверых самарцев осудили за сбыт контрафактного табака на миллионы рублей

В Самаре суд вынес приговор четверым местным жителям, которых признали виновными в организации канала сбыта контрафактного табака. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Задержали организаторов указанной преступной схемы в июне 2023 года. Всего у них изъяли более 122 тыс. пачек немаркированной продукции на 15 млн рублей.

Советский районный суд Самары приговорил одного из обвиняемых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. Трое его сообщников отделались штрафами по 500 тыс. рублей.

Этот приговор пытались оспорить в апелляционной инстанции, но Самарский областной суд не стал менять его.