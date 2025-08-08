Четверых самарцев осудили за сбыт контрафактного табака на миллионы рублей

В Самаре суд вынес приговор четверым местным жителям, которых признали виновными в организации канала сбыта контрафактного табака. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Задержали организаторов указанной преступной схемы в июне 2023 года. Всего у них изъяли более 122 тыс. пачек немаркированной продукции на 15 млн рублей.
Советский районный суд Самары приговорил одного из обвиняемых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей. Трое его сообщников отделались штрафами по 500 тыс. рублей.
Этот приговор пытались оспорить в апелляционной инстанции, но Самарский областной суд не стал менять его.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...