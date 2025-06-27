Т2 с начала года улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву

T2, российский оператор мобильной связи, с начала года расширил покрытие сети на московских участках 14 трасс. Большая часть работ по строительству оборудования пришлась на июнь. До конца года Т2 планирует покрыть и другие автодороги федерального и регионального значения.
За первое полугодие 2025 года Т2 улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву. Работы включали установку более 30 базовых станций и модернизацию действующих объектов на трассах. Связь Т2 стала стабильнее на Калужском, Минском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорязанском шоссе, Московских большом и малом кольцах, ЦКАДе, Европейском маршруте. Модернизация также затронула трассы М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-7 "Волга", М-9 "Балтия" и М-11 "Нева".
По итогам работ Т2 оснастила московские участки трасс современными стандартами связи UMTS и LTE, обеспечив качественное соединение миллионам клиентов оператора. Большая часть строительства и модернизации пришлась на июнь.
Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона "Москва" Т2:
"Федеральные автодороги — один из важнейших проектов по строительству в нашей компании. Т2 стартается обеспечить максимально качественное покрытие на протяжении всего пути следования наших клиентов. С начала года мы улучшали связь на трассах, полностью покрытых в предыдущие годы, а также строили сеть на новых участках дорог. Т2 продолжит устанавливать оборудование на трассах федерального значения в соответствии с планами развития компании".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..