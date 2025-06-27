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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 с начала года улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, с начала года расширил покрытие сети на московских участках 14 трасс. Большая часть работ по строительству оборудования пришлась на июнь. До конца года Т2 планирует покрыть и другие автодороги федерального и регионального значения.

Фото: предоставлено T2

За первое полугодие 2025 года Т2 улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву. Работы включали установку более 30 базовых станций и модернизацию действующих объектов на трассах. Связь Т2 стала стабильнее на Калужском, Минском, Киевском, Рублево-Успенском, Новорязанском шоссе, Московских большом и малом кольцах, ЦКАДе, Европейском маршруте. Модернизация также затронула трассы М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-7 "Волга", М-9 "Балтия" и М-11 "Нева".

По итогам работ Т2 оснастила московские участки трасс современными стандартами связи UMTS и LTE, обеспечив качественное соединение миллионам клиентов оператора. Большая часть строительства и модернизации пришлась на июнь.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона "Москва" Т2:

"Федеральные автодороги — один из важнейших проектов по строительству в нашей компании. Т2 стартается обеспечить максимально качественное покрытие на протяжении всего пути следования наших клиентов. С начала года мы улучшали связь на трассах, полностью покрытых в предыдущие годы, а также строили сеть на новых участках дорог. Т2 продолжит устанавливать оборудование на трассах федерального значения в соответствии с планами развития компании".

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