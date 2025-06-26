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ИТ Транспорт и связь

Более 38 тысяч жителей Самарской области приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС Web Services провела в России технологическую конференцию True Tech Day 3.0. В этом году к онлайн-трансляции подключилось более 38 тысяч жителей Самарской области, а по всей стране за эфиром наблюдали около 800 тысяч человек.

Фото: предоставлено МТС

В этом году True Tech Day прошел в гибридном формате, собрав вместе российских и иностранных специалистов сферы цифровых технологий. Основные темы обсуждений - искусственный интеллект, машинное обучение и новые направления цифровой трансформации. В мероприятии приняли участие более 50 экспертов из различных технологических компаний.

Наибольшее количество зрителей было зафиксировано в Москве и Московской области - 208,1 тысячи человек. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область с 130,2 тысячи зрителей. Третью позицию заняли Екатеринбург и Свердловская область, собрав 71,7 тысячи человек.

Посмотреть конференцию можно в записи на сайте проекта truetechday.ru.

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