Более 38 тысяч жителей Самарской области приняли участие в технологической конференции True Tech Day 3.0

МТС Web Services провела в России технологическую конференцию True Tech Day 3.0. В этом году к онлайн-трансляции подключилось более 38 тысяч жителей Самарской области, а по всей стране за эфиром наблюдали около 800 тысяч человек.

В этом году True Tech Day прошел в гибридном формате, собрав вместе российских и иностранных специалистов сферы цифровых технологий. Основные темы обсуждений - искусственный интеллект, машинное обучение и новые направления цифровой трансформации. В мероприятии приняли участие более 50 экспертов из различных технологических компаний.

Наибольшее количество зрителей было зафиксировано в Москве и Московской области - 208,1 тысячи человек. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область с 130,2 тысячи зрителей. Третью позицию заняли Екатеринбург и Свердловская область, собрав 71,7 тысячи человек.

Посмотреть конференцию можно в записи на сайте проекта truetechday.ru.