Т1 Интеграция: замена импортных ИТ-решений не решает технологических задач

Успешный переход российской промышленности на отечественные системы управления возможен только в рамках открытого диалога между производителями, заказчиками и регуляторами. Этот тезис стал центром экспертной дискуссии на презентации программно-аппаратного комплекса АСУ ТП "СИЛАРОН" от Т1 Интеграция. Мероприятие, посвященное будущему промышленных технологий, прошло при поддержке технологических партнеров — "Группы Астра", "Интелис" и Positive Technologies.

В центре обсуждения на сессии "Технологический суверенитет в промышленности: реальность или далекая перспектива?" оказались самые острые вопросы: реальность достижения технологической независимости в установленные регулятором сроки, критерии доверенности для отечественного ПО и "железа", а также риски, с которыми сталкиваются предприятия при переходе на новые решения. Участники сошлись во мнении, что простая замена импортных систем не решает фундаментальные задачи — необходимо создавать продукты, конкурентоспособные на мировом уровне и адаптированные к уникальным требованиям российских производств.

"Ключевой вопрос сегодня — это выработка единых и понятных критериев доверенности для отечественных решений, и этот диалог должен быть трехсторонним, с участием производителей, заказчиков и регуляторов. Если с программным обеспечением ситуация ясна, то с аппаратной частью возникает множество вопросов: от состава компонентной базы до допустимых объемов ее импорта. Остановить технологический процесс непрерывного производства на предприятиях КИИ — не простая задача. И быстрая замена оборудования невозможна. Поэтому нам нужно общее видение, чтобы созданный большими усилиями продукт полностью отвечал требованиям законодательства", — подчеркнул Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленной автоматизации Т1 Интеграция.

"Процесс перехода к преимущественному применению доверенных ПАК, запущенный на государственном уровне, требует от субъектов КИИ в первую очередь честного и качественного аудита своей инфраструктуры для выявления реальных потребностей и рисков. Именно от точного понимания этой номенклатуры в первую очередь и зависит успешность дальнейшей работы. Наша общая задача в возможно короткие сроки обеспечить выявленную потребность российскими доверенными решениями, при этом необходимо также сформировать единые подходы и техническую политику, закрепить терминологию и требования к доверенной продукции, чтобы производители могли создавать решения, которые действительно необходимы рынку и решают задачи технологической независимости", — отметил Даниил Сорокин, директор программ по работе с государственными органами и техническому регулированию НПО "КИС".

"Сегодня мы наблюдаем классическую дилемму. С одной стороны, промышленные предприятия не хотят трогать, замещать то, что пока и так работает, пусть оно устаревает, зачастую нелегально в силу санкций и несет риски. С другой — очевидно, что подобное бездействие — это тупик, так как поддержка и развитие зарубежных систем прекращены. Задача ИТ-индустрии — не просто предложить замену, а мотивировать этот переход, доказывая надежность и перспективность отечественных разработок, привлекая экспертизу заказчиков. Процесс перехода неизбежен, и чем раньше его начнем, чем теснее будем взаимодействовать с потребителями, тем быстрее получим результат", — прокомментировал Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ.

"Ни одна российская компания в одиночку не сможет в сжатые сроки воссоздать комплексные решения, в которые западные вендоры инвестировали десятилетия и огромные ресурсы. Поэтому единственный реалистичный путь к технологической независимости лежит через открытость и сотрудничество. Мы должны создать экосистему, в которой решения разных отечественных производителей будут совместимы и смогут бесшовно работать друг с другом. Это позволит заказчикам собирать лучшие в своем классе системы, не становясь заложниками одного вендора", — заявил Антон Арнаутов, генеральный директор АНО "Открытые системы автоматизации".

Помимо дискуссии, гостям мероприятия был представлен демонстрационный образец ПАК "СИЛАРОН", а эксперты компании подробно рассказали о его архитектуре, функциональности и преимуществах. Всего за год комплекс прошел путь от опытного образца, представленного на Петербургском международном газовом форуме, до запуска серийного производства на мощностях Ижевского радиозавода. Решение построено на базе отечественной операционной системы и отвечает ключевым принципам безопасной разработки, что гарантирует отсутствие вредоносных элементов. Поддержка основных промышленных протоколов, включая HART, Modbus RTU/TCP и OPC, позволяет безболезненно встраивать его в существующий ИТ-ландшафт предприятия.