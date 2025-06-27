Предупрежден — значит вооружен: новая услуга защитит абонентов "Ростелекома" от спам-звонков

"Ростелеком" представил новое решение для пользователей мобильной связи: "Антиспам для звонков" определяет информацию о категории юридического лица и отображает ее на экране телефона при входящих вызовах. Услуга уже доступна для абонентов оператора по всей стране.
Во время входящего звонка пользователь увидит маркировку категории вызова, даже если номера нет среди его контактов. Эта информация поможет решить, отвечать ли на звонок. Данные о номере звонящего поступает из информационно‑аналитической системы оператора. Она регулярно обновляется с помощью технологии Big Data на основании обращений абонентов и открытых источников. Если у оператора нет данных о категории вызывающего абонента, на экране отобразится только номер без дополнительной информации.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..