Спасение элеватора застопорилось в суде

Судебный процесс за спасение самарского элеватора на стрелке рек Волги и Самары затянулся. Стороны ждут результатов третьей по счету экспертизы объекта, которая должна определить, представляет он ценность или нет. О деталях разбирательства "Волга Ньюс" рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.

Элеватор возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в редком для России стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР. Здание не имеет аналогов, и местные жители очень трепетно относятся к вопросу его сохранения.

Однако элеватор не является объектом культурного наследия, а следовательно, не находится под защитой государства. Конечно, этот вопрос поднимали. Но в 2021 г. управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в реестр. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность.

Вскоре после этого власти и девелоперы стали обсуждать проект застройки территории элеватора. Площадка находится в частной собственности — им владеет компания "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка.

Тогда ВООПИиК решил оспорить приказ УГООКН в суде и добиться включения объекта в список памятников архитектуры.

Процесс стартовал в феврале 2022 года. Спустя год после этого была предпринята попытка сноса элеватора. Но благодаря усилиям градозащитников и политиков работы остановили. С собственником провели встречу, на которой решили, что нужно дождаться решения суда по иску ВООПИиК, прежде чем решать судьбу здания. При этом Анатолий Давидюк заявил, что не против продать объект.

С тех пор Самарский областной суд продолжает рассмотрение иска. По словам Нины Казачковой, процесс затянулся из-за проведения экспертиз. Сейчас идет третья по счету.

"Первого эксперта предложили мы. Она заключила, что элеватор обладает архитектурной и градостроительной ценностью, что он является подлинным. Но такие результаты не устроили УГООКН и собственника. Они добились проведения второй экспертизы. Ее провел специалист, предложенный собственником. Он заключил, что элеватор является подлинным, но не признал его архитектурную и градостроительную ценность. Это уже не устроило нас. Тогда суд назначил уже третью экспертизу, и сам выбрал специалиста, который ее проведет. В скором времени мы ожидаем заключение", — рассказала Нина Казачкова.