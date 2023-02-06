"Остановите снос элеватора!": в Самаре начали разбирать один из символов города

В Самаре начался снос элеватора на Хлебной площади. Глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова сообщила об этом накануне вечером, 5 февраля, сопроводив сообщение подтверждающими кадрами.
"Друзья, начался снос элеватора. Того самого, экспериментального (две башни), нового, ценность которого бесспорна, — пишет в соцсетях Нина Казачкова. — Этот объект не только шедевр стиля брутализм, но и свидетель полёта инженерной мысли советского человека. Ценность объекта отметили не только отечественные эксперты, но и зарубежные специалисты. Коронованный объект, как оберег города, 40 лет встречал горожан и гостей на стрелке, в месте слияния двух рек. Он дорог жителям города".
Суды между ВООПИК и УГООКН по поводу элеватора ещё не закончились. Суд не вынес решения, что объект не представляет ценности.
"Да и сам факт включения элеватора в предмет охраны исторического поселения как архитектурной доминанты, предполагает его сохранение. Налицо нарушение Федерального закона № 73 "Об объектах культурного наследия, — убеждены представители ВООПИиК. — Сохранить ЭЛЕВАТОР важно!".
Призыв уже поддержали самарские активисты. Директор ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина" Андрей Кочетков считает, что снос элеватора — "это крушение надежд":
"Надежд на то, что Самара — город, в котором могут приниматься умные и сложные решения. Надежд на то, что местная архитектурная школа с её богатой историей и собственным почерком окажется умнее соседей и сохранит уникальное индустриальное наследие, связанное с важнейшей для истории региона темой (хлеб — одна из ключевых магистралей локального прошлого). Надежд на то, что мы не хуже, например, ЮАР и можем сложно и умно работать с самыми разными историческими зданиями, — отмечает он. — Сейчас начался снос одной из важнейших доминант старого города, открывающих и объясняющих суть города как при подъезде по железной дороге с Москвы, так и с волжского фасада. И всё это происходит в момент, когда Самарское отделение ВООПИК судится за придание зданию статуса памятника".
"Пока ещё не поздно остановить снос. Верните нам надежду!", — призывает Андрей Кочетков.
За сохранение самарского элеватора вступались не только местные активисты, но и федеральные лидеры мнений. Так, год назад блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию следующим образом: "В Самаре собираются снести уникальный экспериментальный элеватор конца 1970-х — начала 80-х годов. На его месте хотят построить жилой микрорайон, а бруталистские башни заменить … стекляшками. В общем-то, классический ход любой российской мэрии".
Напомним, самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...