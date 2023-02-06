16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 25 февраля в Самаре на полгода планируют перекрыть перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской "Остановите снос элеватора!": в Самаре начали разбирать один из символов города В Самарскую область вернутся холода Мэрия Самары выделила 240 млн рублей на дорожную разметку В Самарской области из-за ДТП ограничено движение на трассе М-5

Общество

"Остановите снос элеватора!": в Самаре начали разбирать один из символов города

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 187
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре начался снос элеватора на Хлебной площади. Глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова сообщила об этом накануне вечером, 5 февраля, сопроводив сообщение подтверждающими кадрами.

Фото: vk.com

"Друзья, начался снос элеватора. Того самого, экспериментального (две башни), нового, ценность которого бесспорна, — пишет в соцсетях Нина Казачкова. — Этот объект не только шедевр стиля брутализм, но и свидетель полёта инженерной мысли советского человека. Ценность объекта отметили не только отечественные эксперты, но и зарубежные специалисты. Коронованный объект, как оберег города, 40 лет встречал горожан и гостей на стрелке, в месте слияния двух рек. Он дорог жителям города".

Суды между ВООПИК и УГООКН по поводу элеватора ещё не закончились. Суд не вынес решения, что объект не представляет ценности.

 "Да и сам факт включения элеватора в предмет охраны исторического поселения как архитектурной доминанты, предполагает его сохранение. Налицо нарушение Федерального закона № 73 "Об объектах культурного наследия, — убеждены представители ВООПИиК. — Сохранить ЭЛЕВАТОР важно!".

 Призыв уже поддержали самарские активисты. Директор ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина" Андрей Кочетков считает, что снос элеватора — "это крушение надежд":

 "Надежд на то, что Самара — город, в котором могут приниматься умные и сложные решения. Надежд на то, что местная архитектурная школа с её богатой историей и собственным почерком окажется умнее соседей и сохранит уникальное индустриальное наследие, связанное с важнейшей для истории региона темой (хлеб — одна из ключевых магистралей локального прошлого). Надежд на то, что мы не хуже, например, ЮАР и можем сложно и умно работать с самыми разными историческими зданиями, — отмечает он. — Сейчас начался снос одной из важнейших доминант старого города, открывающих и объясняющих суть города как при подъезде по железной дороге с Москвы, так и с волжского фасада. И всё это происходит в момент, когда Самарское отделение ВООПИК судится за придание зданию статуса памятника".

"Пока ещё не поздно остановить снос. Верните нам надежду!", — призывает Андрей Кочетков.

За сохранение самарского элеватора вступались не только местные активисты, но и федеральные лидеры мнений. Так, год назад блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию следующим образом: "В Самаре собираются снести уникальный экспериментальный элеватор конца 1970-х — начала 80-х годов. На его месте хотят построить жилой микрорайон, а бруталистские башни заменить … стекляшками. В общем-то, классический ход любой российской мэрии".

Напомним, самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Чирков 25 января 2023 07:37 На ребенка "по барабану": пятилетнюю девочку в Самарской области не отдают родным после смерти мамы

Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Сара Макатова 20 января 2023 11:28 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

Иван Иванов 20 января 2023 11:04 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.

Alex Волжанин 08 января 2023 11:40 Приостановлена работа речной переправы "Самара - Подголятино"

Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...

Фото на сайте

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5