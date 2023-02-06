Снос самарского элеватора остановлен

Снос самарского элеватора удалось остановить. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
"Связался с собственником объекта. Он объяснил, что решено было демонтировать неработающую аварийную подстанцию. Договорились, что с сегодняшнего дня все работы на элеваторе прекратятся. Дальше — вновь будем обсуждать с собственником судьбу этого уникального объекта. Такой опыт по "инновации" элеваторов в других городах — уже есть", — написал парламентарий.
В то же время, Александр Хинштейн отметил, что решение невозможно найти без участия региональных властей.
"К сожалению, пока в защиту элеватора выступают только общественники. Как раз сейчас суд рассматривает иск ВООПиК о возвращении ему статуса объекта культурного наследия", — добавил депутат.
Напомним, 5 февраля глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова сообщила о сносе элеватора, сопроводив сообщение подтверждающими кадрами.
Объект предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс. Суды между ВООПИК и УГООКН по поводу элеватора ещё не закончились. Суд не вынес решения, что объект не представляет ценности.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.