Снос самарского элеватора остановлен

Снос самарского элеватора удалось остановить. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Связался с собственником объекта. Он объяснил, что решено было демонтировать неработающую аварийную подстанцию. Договорились, что с сегодняшнего дня все работы на элеваторе прекратятся. Дальше — вновь будем обсуждать с собственником судьбу этого уникального объекта. Такой опыт по "инновации" элеваторов в других городах — уже есть", — написал парламентарий.

В то же время, Александр Хинштейн отметил, что решение невозможно найти без участия региональных властей.

"К сожалению, пока в защиту элеватора выступают только общественники. Как раз сейчас суд рассматривает иск ВООПиК о возвращении ему статуса объекта культурного наследия", — добавил депутат.

Напомним, 5 февраля глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова сообщила о сносе элеватора, сопроводив сообщение подтверждающими кадрами.

Объект предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс. Суды между ВООПИК и УГООКН по поводу элеватора ещё не закончились. Суд не вынес решения, что объект не представляет ценности.