Футбольный арт-объект восстановили в Самаре

В среду, 2 сентября, в Самаре на ул. Осипенко завершилась реставрация футбольного арт-объекта "Полет Ван Перси": 32-метровая инсталляция в длину и 6-метровая в высоту заиграла яркими красками.

В 2018 г. в столице 63-го региона в преддверии чемпионата мира по футболу в России известный столичный художник, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Миша Most создал современный арт-объект, посвященный уникальному по своей красоте голу, забитому голландским футболистом на чемпионате мира 2014 года.

"Летучий голландец" Роберт Ван Перси вошел в историю футбола благодаря невероятной сложности исполнения и прыжку, который бросает вызов законам физики. Изюминка этого гола заключалась в уникальных деталях: Ван Перси решился на удар в падении "рыбкой" из-за пределов штрафной площадки, что в футболе случается крайне редко. Форвард идеально рассчитал момент подачи, взмыл в воздух и перекинул мяч по дуге над голкипером.

Арт-объект масштабного проекта #ИсторииЧемпионов создан в фирменном стиле художника. Яркие детали, технологичность и прогресс. На нем изображен футболист в прыжке, земной шар, планеты, молекулы, а также цепочки ДНК. В процессе работы каждую объемную деталь готовили в мастерской, а затем их закрепили на металлические опоры.

На восстановление инсталляции художникам потребовалось четверо суток: мастера восстанавливали произведение искусства по кусочкам, весь процесс — это целая инженерная задача с расчетом цветов, подбором специализированной техники и подготовки поверхности. В реставрации работы использовалась аэрозольная краска — один из ключевых инструментов первоисточника.

"Самара для меня — значимый город: здесь я создавал муралы, участвовал в волжских фестивалях и выставках. Несколько лет назад во время поездки в Самару я видел, что инсталляция уже совсем потускнела. Я рад, что работы сохраняют и продлевают им жизнь. Это по-настоящему ценно — что высказывание остается в городском пространстве, продолжает существовать и отзываться в людях", — отметил российский художник Миша Most.

Отметим, масштабная "перезагрузка" стартовала в начале весны и продлится до 2028 г., когда вся страна отметит 10-летие со дня проведения мирового первенства в России. Ранее команда проекта восстановила работу Валерия Чтака — выдающегося российского художника. Фрагмент его оригинального стрит-арта "Во дворе" был восстановлен на стене двухэтажного здания рядом с самарским Филиалом Третьяковской галереи.

В 2026 г. арт-проект #ИсторииЧемпионов реализуется министерством спорта Самарской области и благотворительным фондом "СпортКоманда63". В рамках продвижения проекта по восстановлению настенной живописи фонд совместно с одноименным самарским брендом спортивной экипировки запустил эксклюзивную коллекцию одежды и аксессуаров. Вырученные от продажи средства направляются на поэтапное восстановление муралов.

"Реставрация арт-объектов — это не просто восстановление красочного слоя, а сохранение важного пласта городской культуры, связанного с одним из самых ярких событий в истории российского спорта. Каждый мурал — это эмоциональный маркер эпохи, и наша задача — сделать так, чтобы эти образы оставались живыми и узнаваемыми для новых поколений. Мы гордимся тем, что благодаря слаженной работе команды, нам удается возвращать городу его визуальную память. Впереди еще много работы, и мы намерены бережно сохранить каждую деталь этих знаковых объектов", — подчеркнул куратор проекта #ИсторииЧемпионов Евгений Петров.

Напомним, помимо запоминающейся работы "Ван Перси" на улицах Самары в преддверии чемпионата мира по футболу в рамках проекта #ИсторииЧемпионов появилось еще 10 футбольных муралов: Гарринча, Диего Марадона, Лоран Блан и Фабьен Бартез, Зинедин Зидан, Ариас Негрете, Лев Яшин, Пеле, Роберто Баджо, мурал "Во дворе" и стрит-арт "Стена чемпионов" самарского художника Андрея Сяйлева, который объединил цитаты великих людей — спортсменов, ученых, писателей и художников от античных времен до современности.