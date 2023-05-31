В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Минкульт РФ выбрал подрядчика, который продолжит реставрацию объекта культурного наследия регионального значения "Старообрядческая церковь", "Храм во имя Казанской Пресвятой Богородицы" (ул. Льва Толстого, 14).

Напомним, начальная цена контракта составила 13,38 млн рублей.

На торги заявился всего один участник - научно-производственное управление "СамараРеставрация". Его заявку признали соответствующей требованиям.

Подрядчик выполнит услуги по максимальной цене контракта до 30 сентября 2024 года.