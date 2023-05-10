Минкульт РФ выделил 13 млн рублей на продолжение реставрации старообрядческой церкви в Самаре

Министерство культуры РФ ищет подрядчика, который продолжит реставрацию объекта культурного наследия регионального значения "Старообрядческая церковь", "Храм во имя Казанской Пресвятой Богородицы" (ул. Льва Толстого, д. 14). Начальная цена контракта — 13,38 млн рублей.

Победитель торгов определится после 1 июня 2023 г. Он должен исполнить контракт до 30 сентября 2024 года.

Каменная трехпрестольная двухэтажная церковь с ярусной колокольней была построена незадолго до революции, в 1915 году. В 1929 г. храм закрыли, годом позже здание было передано под Дом техники, а еще через три года отошло станкостроительному заводу. В 1980-х годах в этом здании, известном как "церковь с часами", располагался клуб станкозавода.