В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая

В пятницу, 15 мая, в 19:00 в галерее "Виктория" (ул. Некрасовская, 2) в рамках "Недели современной архитектуры" прочитает лекцию один из главных архитектурных блогеров России, основатель канала "Архиблог" Анна Мартовицкая. Тема лекции - "Стекло, металл, бетон: материал как синоним современности. Из чего создается современная архитектура России".

В своем выступлении Анна расскажет, как технологии и образы современности воплощаются в строящихся сегодня зданиях. Самые яркие и интересные постройки последнего десятилетия будут представлены именно с точки зрения своего материального воплощения: почему в одних случаях архитекторы выбирают для облицовки своих зданий стекло, а в других отдают предпочтение бетону или металлу, какие смыслы и художественные возможности несет в себе каждый из этих материалов, как именно выражает наше с вами время.

Центральной темой "Недели современной архитектуры" станет обновленное здание галереи "Виктория". Новое здание - само по себе произведение искусства, не только технологичное и удобное, но и наполненное философским смыслом и связанное с локальным контекстом. Исследуя и обживая галерею после реконструкции, мы в первую очередь хотим поговорить о том, что такое современная архитектура, каковы ее принципы и тенденции: как архитектура становится человекоцентричной, почему иногда лучше всего строить меньше, как связаны архитектура и искусство и о многом другом.

В программе Недели - выступления архитекторов-практиков, эксклюзивные экскурсии по зданию Галереи в формате медиаций и квестов от клуба Дом: а, мастер-классы от Макетной Мастерской по созданию небольших архитектурных объектов и лекция одного из главных архитектурных блогеров России - Анны Мартовицкой. Стоимость билета на лекцию Анны - 300 рублей.