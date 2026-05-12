В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая

В пятницу, 15 мая, в 19:00 в галерее "Виктория" (ул. Некрасовская, 2) в рамках "Недели современной архитектуры" прочитает лекцию один из главных архитектурных блогеров России, основатель канала "Архиблог" Анна Мартовицкая. Тема лекции - "Стекло, металл, бетон: материал как синоним современности. Из чего создается современная архитектура России".

В своем выступлении Анна расскажет, как технологии и образы современности воплощаются в строящихся сегодня зданиях. Самые яркие и интересные постройки последнего десятилетия будут представлены именно с точки зрения своего материального воплощения: почему в одних случаях архитекторы выбирают для облицовки своих зданий стекло, а в других отдают предпочтение бетону или металлу, какие смыслы и художественные возможности несет в себе каждый из этих материалов, как именно выражает наше с вами время.

Центральной темой "Недели современной архитектуры" станет обновленное здание галереи "Виктория". Новое здание - само по себе произведение искусства, не только технологичное и удобное, но и наполненное философским смыслом и связанное с локальным контекстом. Исследуя и обживая галерею после реконструкции, мы в первую очередь хотим поговорить о том, что такое современная архитектура, каковы ее принципы и тенденции: как архитектура становится человекоцентричной, почему иногда лучше всего строить меньше, как связаны архитектура и искусство и о многом другом.

В программе Недели - выступления архитекторов-практиков, эксклюзивные экскурсии по зданию Галереи в формате медиаций и квестов от клуба Дом: а, мастер-классы от Макетной Мастерской по созданию небольших архитектурных объектов и лекция одного из главных архитектурных блогеров России - Анны Мартовицкой. Стоимость билета на лекцию Анны - 300 рублей.

Неделя современной архитектуры пройдет с 12 по 17 мая в Галерее "Виктория". Полная программа доступна по ссылке.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

