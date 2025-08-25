16+
Мэрия Самары приватизирует 11 исторических зданий В Самаре выставили на торги дом, где снимали сериал "Жизнь и судьба" Бывшее общежитие института культуры в Самаре купил ресторатор Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами" Ирина Фишман рассказала, как самарский бизнес может спасти архитектурное наследие

Архитектура Культура

Мэрия Самары приватизирует 11 исторических зданий

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Администрация Самары опубликовала постановление о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025–2027 годы. Согласно документу, в уставный капитал АО "Агентство развития исторической Самары "Самарагорпроект" планируется внести 11 исторических объектов.

Фото: Архив «ВН»

В список вошли нежилые здания и земельные участки под ними, расположенные по адресам:

  • ул. Ленинская, 104-106 — трехэтажное здание площадью 454,4 кв.м, объект культурного наследия (ОКН) регионального значения;
  • ул. Степана Разина, 80-82/ ул. Венцека, 31-33 — трехэтажное здание площадью 936,4 кв.м, ОКН регионального значения;
  • ул. Водников, 40 — трехэтажное здание площадью 571,6 кв.м, ОКН регионального значения;
  • ул. Ленинская, 159-161/ ул. Вилоновская, 66 — двухэтажное здание площадью 460,9 кв.м, ОКН регионального значения;
  • ул. Алексея Толстого, 36/ ул. Комсомольская, 23 — одноэтажное здание площадью 293,7 кв.м, ОКН регионального значения;
  • ул. Максима Горького, 119 — двухэтажное здание площадью 126 кв.м, ОКН регионального значения;
  • ул. Водников, 84 — двухэтажное здание площадью 289,8 кв.м, выявленный ОКН;
  • ул. Ленинская, 201 — двухэтажное здание площадью 277,9 кв.м, исторически ценный градоформирующий объект;
  • ул. Фрунзе, 123-125 — двухэтажное здание площадью 117,7 кв.м, исторически ценный градоформирующий объект;
  • ул. Алексея Толстого, 84 — трехэтажное здание площадью 305 кв.м, исторически ценный градоформирующий объект;
  • комплекс зданий на углу ул. Алексея Толстого и Комсомольской (д. 31-33/18) — включает несколько зданий разной площади, являющихся ОКН федерального значения.

Каждый из этих объектов имеет свою историю, отражающую разные этапы развития города. Наиболее известный — Реальное училище (ул. Алексея Толстого, 31-33/18). Оно было открыто в 1880 году в доме купца-виноторговца Ивана Ивановича Макке. Именно в этом здании был провозглашен указ об учреждении Самарской губернии.

Существенная роль в училище отводилась предметам естественной и математической направленности. Самыми известными выпускниками стали Глеб Кржижановский (ученый, академик, литератор, государственный деятель), писатель Алексей Толстой, единственный в России лауреат Нобелевской премии по физике Николай Семенов.

В 40-60-х годах XX века в здании функционировало Куйбышевское суворовское военное училище, затем военно-медицинский институт. После его расформирования в 2010 году памятник архитектуры опустел. Впоследствии Минобороны РФ передало объект городу.

По подсчетам представителей профессионального сообщества, на полное восстановление Реального училища требуется как минимум 1,5 млрд рублей. Власти Самары планировали найти инвестора, но желающих не нашлось. Поэтому пока решили провести первоочередные противоаварийные работы и законсервировать памятник архитектуры, чтобы он был защищен от дальнейшего разрушения. 

В постановлении мэрии говорится, что решение о передаче объектов "Самарагорпроекту" принято в целях развития исторической части города и сохранения культурного наследия. Ожидается, что это позволит привлечь инвестиции в реставрацию и приспособление памятников архитектуры для современного использования. Прогнозируемый доход в бюджет в 2025–2027 годах составит 12,1 млн рублей ежегодно.

