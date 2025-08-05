В Самаре разработают проект капремонта усадьбы Курлиной

Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина выступил заказчиком работ на разработку научно-проектной документации по капремонту Усадьбы Курлиной. Объект культурного наследия федерального значения расположен на ул. Фрунзе, 159.
Начальная цена контракта — 7,79 млн рублей. Победителя торгов определят после 15 августа. Он должен будет провести инженерные изыскания и подготовить техническую документацию для капремонта.
Срок проектирования — до 30 июня 2026 года.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.