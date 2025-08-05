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Архитектура Культура

В Самаре разработают проект капремонта усадьбы Курлиной

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина выступил заказчиком работ на разработку научно-проектной документации по капремонту Усадьбы Курлиной. Объект культурного наследия федерального значения расположен на ул. Фрунзе, 159.

Начальная цена контракта — 7,79 млн рублей. Победителя торгов определят после 15 августа. Он должен будет провести инженерные изыскания и подготовить техническую документацию для капремонта.

Срок проектирования — до 30 июня 2026 года.

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