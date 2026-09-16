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Архитектура Культура

Самарский ВООПИиК проведет Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 октября, Самарское региональное отделение ВООПИиК проведет в пространстве "Цех" Центра труда и отдыха "Станкозавод" Форум новых урбанистов имени Виталия Стадникова. Начало в 11:00. Вход свободный.

Фото: ВООПИиК

Тема форума — "Цемент патриотизма". Она отсылает к названию статьи Стадникова 2006 года, где он впервые поднял тему уникальности и уязвимости самарского наследия, а также известной цитате писателя Натана Харриса о том, что монументы и памятники истории создавались, чтобы "стать цементом патриотизма, скрепляющим отдельные группы людей и последующие поколения в единстве могучего чувства".

Иными словами, цемент патриотизма — и есть наше наследие, то, что формирует в нас чувство принадлежности к месту, делает его частью нашей самоидентификации и заставляет искать пути его сохранения и развития.

Форум соберет профессионалов по работе с наследием, исторической средой, градорегулированием, реновацией и развитием территорий, чтобы обсудить насущные проблемы и вызовы современных городов, опираясь на самарский контекст.

Ключевые темы форума, которым будут посвящены панельные дискуссии, круглый стол и выступления экспертов: историческое поселение, бесконфликтная реновация, Безымянка, наследие модернизма.

Программу можно посмотреть на сайте самарского ВООПИиК. Более подробное расписание и список участников будут объявлены дополнительно.

Виталий Стадников (1973–2026) — архитектор, исследователь и вдохновитель самарской градозащиты. Он всегда умел профессионально и остро выносить на повестку самые актуальные вопросы в сфере сохранения наследия и развития города в целом.

Форум новых урбанистов был придуман Виталием Стадниковым и его коллегой и другом Олегом Федоровым в 2010-х как серия ежегодных урбанистических туров в компании единомышленников. Это были неформальные исследования городских задворок, обычно велосипедные или пешие. Продолжая традицию, мы одновременно возводим форум в новый статус, дополняя неформальную программу деловой частью и превращая событие в инструмент конструктивного профессионального диалога о настоящем и будущем наших городов.

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