Архитектура Культура

ВТБ и Дом Радио: итоги первого года реставрации в Санкт-Петербурге

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Санкт-Петербурге завершился первый год масштабной реставрации Дома Радио. За это время специалисты выполнили расчистку поздних наслоений и укрепили конструкции здания, а также запустили обновление инженерных систем. В исторических залах продолжается комплексная реставрация интерьеров. Проект реализует ВТБ в рамках программы банка "Культурная страна".

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ, автор Михаил Балаев

За год в Доме Радио демонтировали все не имеющие ценности перегородки и конструкции — из здания вывезли 12 тысяч кубометров строительного мусора. Одновременно реставраторы на 90% завершили расчистку лепных элементов от поздних наслоений и загрязнений. Специалисты продолжают реставрационные мероприятия в аванзале, исторических студиях и других парадных помещениях, возвращая к жизни исторический облик интерьеров.

Параллельно в здании запустили полную замену аварийной инженерной инфраструктуры — ведется прокладка новых систем вентиляции, отопления, водоснабжения и электроснабжения, которые деликатно интегрируются в исторические пространства. Общая протяженность новых трубопроводов отопления и водоснабжения превысит 8 км, а кабельных трасс — 80 км.

"Мы завершаем важный этап, связанный с конструктивными, архитектурными решениями и прокладкой инженерных систем, что позволит нам провести все работы по реставрации до конца будущего года. Параллельно ведется научная реставрация исторических интерьеров. Такой комплексный подход помогает нам одновременно решать задачи сохранения и адаптации памятника, чтобы вернуть его городу с максимальным сохранением исторической подлинности и современным уровнем комфорта для посетителей", — отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

На крыше выполнен основной объем работ по ремонту и усилению несущих конструкций. Специалисты завершают укрепление стальных ферм и замену поврежденных элементов стропильной системы, что гарантирует долговечность всей конструкции кровли. Особенностью этого этапа стал ручной монтаж крупногабаритных металлических элементов с учетом стесненных условий исторического центра.

Во всем здании оштукатуривают стены, так как оригинальная штукатурка была сильно повреждена или утрачена, а в специальных образцовых помещениях проводят подготовительные работы для финального этапа реставрации. Специалисты подбирают колера для окраски стен и реставрации паркета. Цветовые решения тщательно выверяют с помощью архивных данных и натурных исследований, чтобы обеспечить максимальное соответствие историческому облику.

В работах по реставрации Дома Радио задействовано более 250 специалистов различной квалификации: архитекторы, художники-реставраторы, инженеры, электрики, сварщики, монтажники, а также бригады общестроительных работ.

