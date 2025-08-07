16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ирина Фишман рассказала, как самарский бизнес может спасти архитектурное наследие В Самаре разработают проект капремонта усадьбы Курлиной Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработает компания владельца синагоги В центре Самары расселят старинные особняки Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработают за 179 млн рублей

Архитектура Культура

Ирина Фишман рассказала, как самарский бизнес может спасти архитектурное наследие

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 августа, в самарском Доме архитектора состоялась лекция Ирины Фишман, архитектора и градозащитника, посвященная роли малого бизнеса в сохранении исторической среды. Мероприятие прошло в рамках проекта "ВООПИиК покажет".

Фото: автора

Фишман, совместно с мужем отреставрировавшая "Дом птиц" в 64 квартале, привела свой опыт как пример выгодного использования архитектурного наследия. Она подчеркнула, что такие объекты, как "Дом птиц", часто недооцениваются, хотя играют важную роль в формировании исторического облика города. Так, улица Молодогвардейская стала ярким примером "цепной реакции", которую осуществляли в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 и проекта "Том Сойер Фест".

Особое внимание было уделено концепции реновации 129 квартала, "входного портала" исторического поселения. Квартал может быть преобразован в территорию с ремесленными мастерскими, хостелами, винтаж-маркетом и даже городским огородом. Фишман отметила, что снос зданий в этом квартале обойдется в 60 млн руб., столько же потребуется на благоустройство.

Архитектор подчеркнула важность сохранения исторической планировки города, уникальной сетки улиц и кварталов, сформировавшейся под влиянием экономических и градостроительных особенностей Самары XIX века. Хаотичная застройка, игнорирующая исторический контекст, приводит к утрате идентичности города и диссонансу между старым и новым.

Одной из ключевых проблем является отсутствие многих ценных градоформирующих объектов в реестре охраняемых, что создает угрозу их сноса и застройки современными зданиями. Для решения этой проблемы Фишман предложила конкретные шаги: создание каталога "пустот" (освободившихся участков в историческом центре), размещение информации о них на инвестиционном портале, а также внесение границ исторических подворий в предмет охраны, что позволит рассматривать комплекс зданий как единый объект.

В заключение лекции прозвучал призыв к объединению усилий архитекторов, градозащитников, предпринимателей и жителей города для сохранения уникального облика Самары. Ирина Фишман подчеркнула, что именно "маленькие пазлы" — старинные дома, дворы, улицы — формируют неповторимую среду Самары, которую необходимо сохранить для будущих поколений. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31