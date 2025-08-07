Ирина Фишман рассказала, как самарский бизнес может спасти архитектурное наследие

В среду, 6 августа, в самарском Доме архитектора состоялась лекция Ирины Фишман, архитектора и градозащитника, посвященная роли малого бизнеса в сохранении исторической среды. Мероприятие прошло в рамках проекта "ВООПИиК покажет".

Фишман, совместно с мужем отреставрировавшая "Дом птиц" в 64 квартале, привела свой опыт как пример выгодного использования архитектурного наследия. Она подчеркнула, что такие объекты, как "Дом птиц", часто недооцениваются, хотя играют важную роль в формировании исторического облика города. Так, улица Молодогвардейская стала ярким примером "цепной реакции", которую осуществляли в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 и проекта "Том Сойер Фест".

Особое внимание было уделено концепции реновации 129 квартала, "входного портала" исторического поселения. Квартал может быть преобразован в территорию с ремесленными мастерскими, хостелами, винтаж-маркетом и даже городским огородом. Фишман отметила, что снос зданий в этом квартале обойдется в 60 млн руб., столько же потребуется на благоустройство.

Архитектор подчеркнула важность сохранения исторической планировки города, уникальной сетки улиц и кварталов, сформировавшейся под влиянием экономических и градостроительных особенностей Самары XIX века. Хаотичная застройка, игнорирующая исторический контекст, приводит к утрате идентичности города и диссонансу между старым и новым.

Одной из ключевых проблем является отсутствие многих ценных градоформирующих объектов в реестре охраняемых, что создает угрозу их сноса и застройки современными зданиями. Для решения этой проблемы Фишман предложила конкретные шаги: создание каталога "пустот" (освободившихся участков в историческом центре), размещение информации о них на инвестиционном портале, а также внесение границ исторических подворий в предмет охраны, что позволит рассматривать комплекс зданий как единый объект.

В заключение лекции прозвучал призыв к объединению усилий архитекторов, градозащитников, предпринимателей и жителей города для сохранения уникального облика Самары. Ирина Фишман подчеркнула, что именно "маленькие пазлы" — старинные дома, дворы, улицы — формируют неповторимую среду Самары, которую необходимо сохранить для будущих поколений.