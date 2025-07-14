В центре Самары расселят старинные особняки

Мэрия Самары опубликовала постановления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в центре города. Оба объекта расположены на ул. Галактионовской и являются многоквартирными домами.

Первый - № 82 - является объектом культурного наследия "Дом мещанки Марии Рафаиловой". Считается, что он был построен в начале XX века. Автор проекта - архитектор Филарет Засухин. Дом выделяется готическими стрельчатыми оконными проемами и бочкообразными ("кубоватыми") крышами эркеров, которые как бы повторяют луковичные главы церквей. Таких в Самаре больше нет.

Согласно постановлению мэрии, под изъятие подпадают земельный участок под домом площадью 214 кв. метров, а также квартиры № 1 и №2 площадью 145,1 и 53,3 кв. метров, соответственно. Взамен жильцы смогут получить либо возмещение, либо другую квартиру. Переговоры и оценку поручено проводить департаменту управления имуществом Самары. В случае отказа собственников квартир ведомство будет обращаться в суд с исками о принудительном изъятии объектов.

Также под расселение подпал дома на ул. Галактионовской, 57 (литера АБЗ), построенный в начале XX века по проекту Георгия Мошкова. Владельцем был купец Николай Жоголев. Сейчас двухэтажный особняк с чертами барокко является объектом культурного наследия регионального значения, и, согласно данным из открытых источников, в нем никто не проживает.

Мэрия постановила изъять земельный участок площадью 265 кв. метров и четыре квартиры площадью от 19 до 47,6 кв. метров. Происходить это будет по тому же сценарию, что и с домом №82.

Дальнейшая судьба обоих зданий пока неясна. Вероятно, их передадут инвесторам для восстановления и дальнейшего использования в качестве коммерческих помещений.