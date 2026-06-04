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Архитектура Культура

Самарский ВООПИиК призвал Фонд капремонта остановить незаконные работы на историческом объекте

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены реготделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) призвали представителей Фонда капитального ремонта остановить незаконные штукатурные работы на историческом объекте. Речь идет о бывшем доходном доме Марии Зуевой, построенном в начале ХХ века на ул. Галактионовской, 55.

Фото: ВООПИиК

Одной из архитектурных особенностей здания до недавнего времени был его фасад, полностью отделанный прямоугольной керамической плиткой кремово-белого цвета. Однако сейчас фасад рискует скрыться под слоем штукатурки из-за неправильных действий рабочих.

Как сообщили представители ВООПИиК, в 2008 г. самарский минкульт присвоил историческому зданию статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2012 году правительство Самарской области постановило лишить дом этого статуса, а в 2024 г. он вошел в число ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) исторического поселения Самара.

"Статус ЦГФО подтверждает историческую и архитектурную значимость здания и делает необходимым сохранение его подлинного облика. В данном случае - объемно-пространственных характеристик и отделанного керамикой фасада", - пояснили в реготделении всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В ВООПИиК добавили, что попытка оштукатурить керамику предпринималась еще в 2000-х, но тогда работы остановили. В конце 2010-х замазали и покрасили плитку на первом этаже, а в ходе нынешнего капремонта в мае-июне 2026 года раствор нанесли на весь оставшийся фасад трехэтажного дома

Руководитель региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Иван Стафеев заявил, что работы ведутся незаконно, цементно-песчаный раствор наносится по технологии, которая "крайне некачественна и уже сейчас говорит о недолговечности".

"На официальное же обращение самарского регионального отделения ВООПИиК в ГИООКН нам ответили, что здание имеет статус ЦГФО (не ОКН), государственная инспекция отвечает только за объекты культурного наследия, а "особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления", то есть администрацией Самары", - сообщили представители организации.

На запрос члена ВООПИиК Екатерины Роговой региональный Фонд капремонта ответил, что в их программе здание числится как многоквартирный дом, не имеющий статуса ОКН или ЦГФО. Соответственно, проектная документация разработана как для стандартного МКД, учитывая его особенности, "а именно разрушения, требующие восстановления несущих конструкций"

"Опустим вопрос, какие такие "несущие конструкции" восстанавливаются покрытием плитки слоем цементно-песчаного раствора и почему сохранение предмета охраны исторического поселения регионального значения (в который входят ЦГФО) и контроль за ремонтом фасада ценного исторического здания, который осуществляется Фондом капитального ремонта Самарской области, входят, как выясняется, в полномочия мэрии, а не регионального госоргана по охране памятников", - добавили в ВООПИиК и призвали остановить ремонтные работы.

"Самарское региональное отделение ВООПИиК призывает остановить работы, снять нанесенный на керамический фасад штукатурный слой и восстановить исторический облик ценного градоформирующего объекта!" - отмечается в сообщении, опубликованном организацией в соцсети "ВКонтакте".

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