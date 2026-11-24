Список самарских памятников архитектуры пополнился. В него включили корпуса № 2 и № 3 санатория имени Чкалова. Соответствующие приказы подписал руководитель ГИООКН Самарской области Иван Стафеев.
Оба здания получили статус объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения:
- корпус № 2 — "Дача купца Соколова А.И. в мавританском стиле. Арх. Щербачев А.А.", построенная в 1900-1912 годах;
- корпус № 3 — "Дача купца П. И. Шихобалова в стиле итальянского ренессанса. Арх. Лидваль", построенная в 1900-1917 годах.
В границах ОКН запрещается строительство и проведение иных работ, не связанных с сохранением зданий. Конечно, нельзя и уничтожать сами объекты, а также их элементы, представляющие предмет охраны.
Первый корпус санатория уже давно является объектом культурного наследия федерального значения. Он известен под названием "Дача А. И. Соколова".
Санаторием сейчас владеет компания "Синко", подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну. Там планируется разместить клинику "Медгард" с сохранением кардиореабилитационного профиля.
Весной 2026 года был представлен проект реновации санатория, занявший первое место на архитектурном конкурсе. Он предусматривает реставрацию исторических корпусов и обустройство спуска к Волге. Остальные постройки предложено снести. На их месте предусмотрено строительство двух новых корпусов: основного высотой в три этажа и двухэтажного здания для VIP-гостей.
На презентации проекта представители "Медгарда" отмечали, что проект будет взят за основу, но доработан с учетом видения компании. В июле горожан попросили согласовать 31-метровую застройку территории санатория, но и жители, и власти оказались против. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.