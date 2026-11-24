Список самарских памятников архитектуры пополнился. В него включили корпуса № 2 и № 3 санатория имени Чкалова. Соответствующие приказы подписал руководитель ГИООКН Самарской области Иван Стафеев.

Оба здания получили статус объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения:

корпус № 2 — "Дача купца Соколова А.И. в мавританском стиле. Арх. Щербачев А.А.", построенная в 1900-1912 годах;

корпус № 3 — "Дача купца П. И. Шихобалова в стиле итальянского ренессанса. Арх. Лидваль", построенная в 1900-1917 годах.

Так сейчас выглядит третий корпус - исторические фасады закрыты профлистом Фото: ООО «ВиП Проект» / ГИООКН Самарской области

В границах ОКН запрещается строительство и проведение иных работ, не связанных с сохранением зданий. Конечно, нельзя и уничтожать сами объекты, а также их элементы, представляющие предмет охраны.

Первый корпус санатория уже давно является объектом культурного наследия федерального значения. Он известен под названием "Дача А. И. Соколова".

Первый корпус санатория Фото: ООО «ВиП Проект» / ГИООКН Самарской области

Фото: ООО «ВиП Проект» / ГИООКН Самарской области

Санаторием сейчас владеет компания "Синко", подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну. Там планируется разместить клинику "Медгард" с сохранением кардиореабилитационного профиля.

Весной 2026 года был представлен проект реновации санатория, занявший первое место на архитектурном конкурсе. Он предусматривает реставрацию исторических корпусов и обустройство спуска к Волге. Остальные постройки предложено снести. На их месте предусмотрено строительство двух новых корпусов: основного высотой в три этажа и двухэтажного здания для VIP-гостей.

На презентации проекта представители "Медгарда" отмечали, что проект будет взят за основу, но доработан с учетом видения компании. В июле горожан попросили согласовать 31-метровую застройку территории санатория, но и жители, и власти оказались против. Почитайте подробности.