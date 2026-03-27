Санаторий им. Чкалова в Самаре ждет обновление

Подведены итоги конкурса на лучшую концепцию развития и благоустройства территории санатория им. Чкалова в Самаре. Масштабная реновация коснется всего комплекса, при этом санаторий сохранит свой медицинский профиль.

Фото: предоставлено Олегом Третьяковым

Конкурс был проведен при поддержке региональной организации Союза архитекторов России, заказчиком выступило ОАО "Санаторий им. Чкалова". Жюри признало лучшей концепцию архитектора Олега Третьякова. 

По словам самого архитектора, при разработке он ориентировался на необходимость развивать это место как пространство лечебной и восстановительной медицины, сохранив при этом историческую составляющую. 

Напомним, в 2024 г. санаторий вошел в состав сети многопрофильных медицинских клиник "Медгард" группы компаний "СИНКО".

Часть объектов санатория имеют культурную ценность. Здесь расположены памятники архитектуры регионального и федерального значения — дачи купца Соколова в неоклассическом и мавританском стилях, спроектированные архитектором Александром Щербачевым и дача купца Шихобалова в стиле итальянского ренессанса, архитектором, которой выступил Федор Лидваль. 

"Важно, чтобы в разговоре об этой территории не возникало упрощения. Речь идет не о том, чтобы что-то снести, заново построить или просто освежить внешний вид. Мы говорим о месте с большой исторической, архитектурной и культурной ценностью, где находятся три объекта культурного наследия, и это сразу задает совершенно иной уровень ответственности",  — объясняет эксперт по культурному наследию, архитектор-реставратор Виталий Самогоров.

Проект Олега Третьякова предполагает, что все три здания, а также часовня будут отреставрированы. В лечебном корпусе № 1 (это дача Соколова в неоклассическом стиле) после комплексного ремонта может появиться зона с повышенным комфортом для посетителей и место для отдыха с выходом на террасы и к часовне. 

В корпусе № 2 (дача Соколова в мавританском стиле), который также необходимо отремонтировать, планируется разместить лечебные кабинеты, палаты и зону рекреации — фитобар и комнату досуга. 

Корпус № 3 — дача купца П. И. Шихобалова — по задумке архитектора также будет обновлен. Здесь помимо 40 палат будет располагаться зона отдыха и получения услуг. 

Между корпусами № 2 и № 3 архитектор разместил плавный спуск к Волге, который будет удобен и для маломобильных посетителей. Выйти на него можно будет с пешеходной аллеи. Она пройдет по части санатория, покрытой лесом. На аллее запланированы декоративные элементы и освещение.

Остальные существующие корпуса архитектор предложил снести. Вместо них он предлагает построить трехэтажное здание — основной корпус санатория. В нем на первом этаже будут находиться зоны отдыха и ожидания, оформления путевок и зона первичного приема, на втором — администрация и палаты. На третьем этаже, по словам архитектора, можно запланировать размещение спортивного зала и места для проведения конференций. 

Также рядом с этим корпусом предлагается построить еще одно небольшое двухэтажное здание, где  планируется размещение VIP-посетителей. 

Разработчик проекта отметил, что наполняемость помещений может быть разной и возможно будет изменена в процессе реализации. В "Медгарде" также отметили, что проект будет взят за основу, но доработан с учетом видения компании.

По словам директора УК "Медгард" Армена Мнацаканяна, к реализации  проекта планируется приступить в ближайшее время. "Как единственная кардиореабилитационная лечебница, санаторий продолжит жить, сохраняя и приумножая компетенции, традиции и внедряя инновации, что является большим благом для всего региона. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы территория санатория им. Чкалова начала быстрее меняться к лучшему", — прокомментировал он, добавив, что за последние десятилетия санаторий утратил значительную часть своей аутентичной среды, и лишь смена собственника предотвратила полное исчезновение этого исторически важного объекта. 

Всего в финальном этапе конкурса было заявлено 12 проектов, четыре из которых были представлены для обсуждения жюри: 

Проект 1. Архитектор Валерий Крючков;
Проект 2. Архитекторы Валентин Пастушенко, Ольга Рыбачева. При участии коллектива авторов: Мария Бугакова, Анна Кольчугина, Виктория Нездойминога;
Проект 3. Архитектор Олег Третьяков;
Проект 4. Архитектор Владимир Ширяев, при участии коллектива авторов: Владимир Сорокин, Рамиль Мустафин.

 

В состав жюри вошли представители санатория им. Чкалова, Союза архитекторов России, известные архитекторы, профильные специалисты и представители крупного бизнеса.

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

