Около главного корпуса СамГТУ появится архитектурно-ландшафтный комплекс

В СамГТУ спроектировали новый архитектурно-ландшафтный комплекс для территории в границах улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.

Студенты факультета архитектуры и дизайна Политеха под руководством доцентов кафедры "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" Дмитрия Орлова и Натальи Орловой подготовили проект благоустройства территорий в Октябрьском районе Самары. Проект Аллеи архитекторов, проектировщиков, изыскателей выполнили в рамках курсовой работы студентов по инициативе группы компаний "Промстройпроект".

Территория разделена на три тематические зоны: "Путь архитекторов", "Аллея проектировщиков" и "Долина изыскателей". Первый участок — по ул. Первомайской (от ул. Молодогвардейской до ул. Лесной). Здесь планируется разместить панно "ТЕКТО", инсталляцию, посвященную работе проектировщиков и арт-объект "Портал-измеритель". Дополнят зону скамейки в форме угольников.

На "Аллее проектировщиков", которая протянется от ул. Первомайской до ул. Невской мимо первого корпуса Политеха, могут появиться столики, высокие скамьи с подсветкой и полками для книг, а вся территория будет защищена от осадков круглыми навесами. Также здесь расположатся амфитеатр, скамейки с декоративными элементами в виде циркулей и центральный арт-объект — логотип Политеха из кортеновской стали, вокруг которого установят круглую скамью.

В "Долине изыскателей", которая будет сформирована между первым, восьмым (ул. Молодогвардейская, 244) корпусами университета и зданием, в котором расположена Межрегиональная общественная организация "Союз проектировщиков" (ул. Невская, 3), студенты-архитекторы предложили проложить дорожку "Тернистый путь", установить панно "Фрагментум" — рельеф из бетона и кортеновской стали с текстурированными абстрактными формами, и сделать арочный тоннель "Деформанс" из кортена с подсветкой.

"Зона проектирования, расположенная вокруг зданий Союза проектировщиков и корпусов Политеха, будет благоустроена с учетом нормативных требований, — говорит Дмитрий Орлов. — Обязательными элементами станут качественное мощение, продуманное освещение, а также приведение лестниц в соответствие с нормативами. Все элементы благоустройства и арт-объекты были разработаны полностью нашими студентами. Они определяли общую стилистику и применяемые технологии".

В команде разработчиков — Арсен Батикян, Александра Буравова, Мария Воробьева, Дарья Данилова, Вероника Должникова, Екатерина Кириченко, Дарья Колесова, Мария Кудряшова, Софья Малькина, Александра Орлова, Виктория Осипова, Кирилл Перевышин, Вера Семенова, Полина Семеова. Курировали проект представители Союза проектировщиков.