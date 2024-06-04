"Обрушилось перекрытие": спасение Реального училища вырастет в цене

Подрядчик, которого мэрия Самары наняла для проведения противоаварийных консервационных работ в здании Реального училища, не уложился в срок. Но на это есть объективные причины. Причем потребуется дополнительное финансирование. Об этом на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава управления капстроительства Самары Юрий Дидковский.

Самарское реальное училище имени императора Александра Благословенного было открыто в 1880 году в доме купца-виноторговца Ивана Ивановича Макке. Именно в этом здании был провозглашен указ об учреждении Самарской губернии.

В училище существенная роль отводилась предметам естественной и математической направленности. Самыми известными выпускниками стали Глеб Кржижановский (ученый, академик, литератор, государственный деятель), писатель Алексей Толстой, единственный в России лауреат Нобелевской премии по физике Николай Семенов.

В 40-60-х годах XX века в здании функционировало Куйбышевское суворовское военное училище, затем — военно-медицинский институт. После его расформирования в 2010 году памятник архитектуры опустел. Впоследствии Минобороны РФ передало объект городу.

По подсчетам представителей профессионального сообщества, на полное восстановление Реального училища требуется как минимум 1,5 млрд рублей. Власти Самары планировали найти инвестора, но желающих не нашлось. Поэтому пока решили провести первоочередные противоаварийные работы и законсервировать памятник архитектуры, чтобы он был защищен от дальнейшего разрушения. Но и с этим возникли проблемы.

Еще в 2022 году департамент градостроительства нанял подрядчика — ООО "Проектно-строительная компания "Норматив". Стоимость контракта составила 56,7 млн рублей.

"Работы должны были завершить в прошлом году, но подрядчику пришлось заново заходить на экспертизу. Дело в том, что изначально первоочередные противоаварийные работы были посчитаны по одной ситуации. Пока шла процедура получения финансирования, она ухудшилась. Там произошел пожар, обрушение перекрытия. Потребовалось провести дополнительные работы, которые проектировщик-подрядчик отправился узаконивать в госэкспертизе. С первого раза не получилось из-за стоимости металлических балок. Компания обратилась в негосударственную экспертизу. Там тоже получила отказ. Сейчас вернулась опять в государственную экспертизу. Ожидаем, что подрядчик получит положительное заключение. Но стоимость противоаварийных работ увеличится примерно на 30%, первоочередных, которые сейчас как раз и проводят, — на 10%", — рассказал глава управления капстроительства.

По его словам, подрядчик сейчас работает на объекте. Часть блоков полностью перекрыта, остался шестой — там отсутствует крыша.

"По факту мы должны предотвратить доступ осадков, перекрыть весь периметр и как бы законсервировать объект. На весь необходимый комплекс противоаварийных работ требует гораздо больше средств. По ценам 2020 года — 250 млн рублей", — добавил Юрий Дидковский.