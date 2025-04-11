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Архитектура Культура

Здания больницы Семашко и психбольницы признали памятниками архитектуры

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области увеличился перечень объектов культурного наследия. В него включили здания нескольких медучреждений, расположенных в столице региона. Соответствующий приказ приняла государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН).

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В частности, под защиту взяли комплекс зданий на ул. Нагорной, 78, а именно — больницу для душевнобольных, павильон на 40 выздоравливающих, ледник, кухню и пекарню. Сейчас здесь располагается Самарская областная клиническая психиатрическая больница.

Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила три объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН), расположенных на территории Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН.

Здания были построены в 1888 году. По оценке специалистов, они образуют ансамбль градостроительства и архитектуры и являются объектами культурного наследия регионального значения.

Аналогичный статус получили также здания больницы Семашко на ул. Калинина, 32, включая роддом, и туберкулезный корпус, где сейчас работает областной диспансер. Они были построены в 1940-50 годах.

Теперь эти здания запрещено сносить и реконструировать. Разрешены только ремонт и реставрация. Также в границах территории ОКН будет запрещено новое капитальное строительство.

Ранее минздрав сообщал, что на территории больницы Семашко собираются возвести новое приемно-диагностическое отделение. Правда, использовать будут быстровозводимые модульные конструкции.

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