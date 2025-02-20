Современная логистика и новые возможности для оказания экстренной помощи: в больнице им. Семашко возведут приемно-диагностическое отделение

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н. А. Семашко. Совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галиной Черногаевой и главным врачом больницы Яковом Резниковым министр ознакомился с работой приемного, первичного сосудистого, хирургического, гинекологического отделений, а также отделения медицинской реабилитации и реанимации.
В настоящее время больница работает 24/7, оказывая экстренную, плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную жителям 5 районов города Самары и области. За год помощь получают порядка 80 тысяч человек.
Решение о возведении модуля приемно-диагностического отделения было принято по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Новый корпус больницы более 1000 кв. м. будет построен благодаря использованию быстровозводимых модульных конструкций. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация.
В отделении будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической.
"В новом приемном отделении будет организована триаж-система, которая разделяет поступающих пациентов на условные группы: "красные", "желтые", "зеленые" потоки, что позволит разделить потоки пациентов, исходя из первоочередности оказания медицинской помощи. Тем самым, мы увеличим доступность медпомощи жителям Самары, качество ее оказания", — подчеркнул Андрей Евгеньевич.
Ежедневно порядка 150 пациентов будут получать помощь в комфортных и современных условиях.
"Все необходимые этапы, включая осмотр, полное обследование, решение вопроса о необходимости госпитализации пациента в профильные отделения стационара, будут сосредоточены в этом отделении. В нем будут размещены реанимационные палаты и операционная, новое современное оборудование — компьютерный томограф, рентген и УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование", — отметил главный врач Яков Зиновьевич.
Кроме того, руководитель ведомства ознакомился с работой отделения медицинской реабилитации, пообщался с пациентами и медицинскими работниками. В данном отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь на современном оборудовании оказывается пациентам с нарушением функции центральной нервной системы — после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых и спинальных травм. Также проводят восстановление пациентов после травм и операций на костно — мышечной системе на различных сроках заболевания.
Андрей Орлов высоко оценил работу мультидисциплинарной реабилитационной команды отделения, отметив показатели работы, укомплектованность кадрами.
Напомним, в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в этом году капитально отремонтируют родильный дом Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н. А. Семашко.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас