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Архитектура Культура

Решение о сохранении самарского элеватора устояло в апелляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 марта, апелляционный суд в Нижнем Новгороде поддержал решение нижестоящей инстанции о возвращении самарскому элеватору статуса объекта культурного наследия. Об этом сообщила руководитель самарского отделения ВООПиК Нина Казачкова.

Фото: Ксения Штефан

"Сегодня принимала участие в заседании суда по апелляционной жалобе собственника элеватора. Заседание проходило в Нижнем Новгороде. Суд, ознакомившись с материалами дела, встал на сторону ВООПИК", — написала она на своей странице в социальной сети.

Напомним, площадка находится в собственности компании "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка. На месте элеватора предложили возвести жилой комплекс, в котором "фиксировать память места" будут две стеклянные башни по 24 этажа.

В 2021 г. управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать элеватор в реестр объектов культурного наследия. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры решило оспорить приказ УГООКН в суде и добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 г. и затянулся на два с лишним года из-за проведения череды экспертиз. Причем в феврале 2023 г. собственник предпринял попытку сноса здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

В результате в ноябре 2024 г. областной суд удовлетворил иск. Как указано в решении, ВООПИиК удалось доказать, что элеватор является подлинным объектом, обладающим высокой архитектурной и градостроительной ценностью, и включение его в перечень выявленных объектов культурного наследия региона целесообразно.

Ранее Анатолий Давидюк сообщал о готовности продать элеватор.

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