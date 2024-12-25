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Архитектура Культура

Застройщик обжаловал спасение самарского элеватора

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разбирательство по поводу судьбы самарского элеватора получит продолжение. Застройщик — ООО "Фаворит-3" — обжаловал решение суда, признавшего незаконным отказ властей в признании объекта памятником архитектуры и обеспечении его защиты от сноса.

Фото: Ксения Штефан

Элеватор, о котором идет речь, находится около Хлебной площади. Объект возвели в конце 70-х — начале 80-х годов XX века по проекту Валентина Смирнова в редком для России стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР. Здание не имеет аналогов. Местные жители и градозащитники очень трепетно относятся к вопросу его сохранения.

Однако элеватор не является объектом культурного наследия, а следовательно, не находится под защитой государства. Конечно, этот вопрос поднимали. Но в 2021 г. управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в реестр. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность.

Вскоре после этого власти и девелоперы стали обсуждать проект застройки территории элеватора. Площадка находится в частной собственности — им владеет компания "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка. Здесь предложили возвести жилой комплекс, в котором "фиксировать память места" будут две стеклянные башни по 24 этажа.

У Анатолия Давидюка несколько десятков строительных компаний. Самая известная — "Новый Дон". На счету застройщика возведение ЖК "Сокол" на Революционной, "Рекорд" на Физкультурной и других. Также он осваивает площадку около парка 60-летия Советской власти. Там также возводят многоэтажки. На очереди — застройка территории ГПЗ-4. Там Давидюк хочет построить небоскребы.

Тогда региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) решило оспорить приказ УГООКН в суде и добиться включения объекта в список памятников архитектуры. Процесс стартовал в феврале 2022 года и затянулся на два с лишним года из-за проведения череды экспертиз. Причем в феврале 2023 г. собственник предпринял попытку сноса здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

В результате в ноябре 2024 г. областной суд удовлетворил иск. Как указано в решении, ВООПИиК удалось доказать, что элеватор является подлинным объектом, обладающим высокой архитектурной и градостроительной ценностью, и включение его в перечень выявленных объектов культурного наследия региона целесообразно.

Однако "Фаворит-3" решил продолжить борьбу за площадку. 23 декабря суд принял апелляционную жалобу компании. Срок предоставления возражений установили до 16 января 2025 года.

Стоит отметить, что ранее Анатолий Давидюк сообщал о готовности продать элеватор.

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