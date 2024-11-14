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Архитектура Культура

Суд встал на сторону защитников самарского элеватора

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественники смогли оспорить в суде отказ во включении самарского элеватора в список памятников архитектуры. Об этом на своей странице в "Вконтакте" сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.

Фото: Ксения Штефан

"Наша Победа в суде первой инстанции сегодня состоялась. Суд счёл обоснованными наши требования и удовлетворил их в полном объёме. Больше двух лет длился этот процесс. Совсем нелёгкий. Много сил потратила наша команда во главе с опытным адвокатом. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал!
Подробности пока не выкладываю, так как процесс окончательно не закончен и может быть оспорен противоположной стороной в суде высшей инстанции", — написала общественница.

Напомним, самарские градозащитники пытаются сохранить Новый элеватор на Хлебной площади, который был построен в конце 70-х - начале 80-х годов XX века в стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР.

При этом объект не является памятником архитектуры. В апреле 2021 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в региональный Перечень выявленных объектов культурного наследия. Чиновники сослались на то, что у здания низкая архитектурная и градостроительная ценность.

В ноябре 2021 г. был презентован проект застройки территории, на который сейчас находится элеватор. Здесь предложили возвести жилой комплекс, в котором "фиксировать память места" будут две стеклянные башни в 24 этажа. Известно, что площадка находится в собственности компании "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка.

После этого в реготделении ВООПИиК стали готовится отстаивать статус объекта в суде. В иске, который был подан в областной суд в феврале 2022 г., был оспорен отказ УГООКН о включении элеватора в Перечень выявленных объектов культурного наследия. По делу назначалось несколько экспертиз.

Однако не дожидаясь решения суда, собственник в феврале 2023 г. начал снос здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

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