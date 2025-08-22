16+
ДТП Происшествия

Машину разорвало: два человека погибли в ДТП под Самарой

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 22 августа, в Красноармейском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

"На 140 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли два человека", — рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС рассказали, что аварийно-спасательные мероприятия на месте происшествия проводили сотрудники ПСЧ 126 и 132. Они оказывали содействие в транспортировке пострадавших.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС
Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС
Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: прокуратура Самарской области
Фото: прокуратура Самарской области

Региональная прокуратура взяла расследование на контроль и сообщила предварительную версию происшествия: 

 "Водитель автомобиля "Фиат" осуществил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Джили". От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажир "Фиата". Водитель и пассажир автомобиля "Джили" госпитализированы". 

