Машину разорвало: два человека погибли в ДТП под Самарой

В пятницу, 22 августа, в Красноармейском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.
"На 140 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли два человека", — рассказали в ведомстве.
В ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС рассказали, что аварийно-спасательные мероприятия на месте происшествия проводили сотрудники ПСЧ 126 и 132. Они оказывали содействие в транспортировке пострадавших.
Сейчас полицейские продолжают работать на месте аварии и устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Региональная прокуратура взяла расследование на контроль и сообщила предварительную версию происшествия:
"Водитель автомобиля "Фиат" осуществил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Джили". От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажир "Фиата". Водитель и пассажир автомобиля "Джили" госпитализированы".
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
