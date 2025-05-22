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Архитектура Культура

В Самаре пройдет лекция "Бункеры запасной столицы"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 мая, в 19:00 в Доме архитектора (ул. Вилоновская, 10) пройдет лекция "Бункеры запасной столицы" (12+). Ее прочитает диггер, фотограф, экскурсовод, член регионального отделения ВООПИиК Петр Якубсон. Вход свободный.

ВООПИиК

Очередное мероприятие просветительского проекта "ВООПИиК покажет" приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лекция организована при поддержке Самарской организации Союза архитекторов России.

Не секрет, что в начале Великой Отечественной Войны наш город был выбран, как резервный центр для эвакуации руководящих органов Советского Союза. И подтверждение этому есть не только в документах. Материальным наследием столь высокого статуса является всем известный Бункер Сталина, подземное убежище для высшего руководства СССР. Однако мало кто знает, что этот объект отнюдь не единственный и, более того, самый маленький из всей подземной "начинки", которая была воздвигнута в недрах запасной столицы.

На лекции Петр Якубсон расскажет, сколько всего было построено бункеров в Самаре, какая у них история, устройство и особенности.

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