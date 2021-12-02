Самарский элеватор предлагают снести, чтобы построить жилой комплекс

Во вторник, 30 ноября, в Самаре прошел градостроительный проект, на котором показали проект застройки территории, на который сейчас находится элеватор (на стрелке рек Волга и Самара). Об этом сообщил архитектор Олег Федоров.
Здание элеватора, которому ранее УГООКН отказало в охранном статусе, предлагают снести, чтобы построить на его месте жилой комплекс: пять секций переменной этажности, от 3-х до 7-ми этажей, две секции по 7 этажей и две 24-этажных.
Предполагается, что две стеклянные башни будут полностью воспроизводить силуэт элеватора и "фиксировать память места". При этом существующий элеватор находится на охраняемой территории исторического поселения.
Инициатор проекта - ООО "Альфа Л" - планирует также реконструировать под офисный центр здание мукомольной мельницы Соколовых, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Проект представлял член комиссии по застройке и землепользованию, председатель Экспертного совета и член правления Самарского союза архитекторов Леонид Кудеров. По его словам, сейчас проводится обследование здания элеватора на предмет невозможности его дальнейшей эксплуатации.
"Вообще, справедливости ради, стоит отметить, что "стрелку" и территорию около нее нужно развивать, но не так, на мой взгляд", — обозначил свою позицию Олег Федоров.
Он раскритиковал проект за стандартные планировки квартиру с узкими комнатами, пятиэтажный паркинг, запланированный на второй линии от реки, отсутствие в проекте детсада и школы, а также общественных пространств.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((