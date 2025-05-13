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Архитектура Культура

В Тольятти начались работы по сохранению мозаичного панно "Праздник автостроителей"

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Произведение монументального искусства "Мозаичное панно "Праздник автостроителей" было инициировано департаментом культуры администрации Тольятти.

Фото: Наталья Лизина

Панно, расположенное на фасаде торгового центра "Волжские зори" на проспекте Степана Разина в Тольятти, было создано в 80-х годах прошлого столетия. Его автор — Виталий Петрович Петров (Праски Витти) — заслуженный художник РСФСР (1936 г.), который входил в состав авторского коллектива Союза художников СССР и ЦНИИЭП жилища по комплексному оформлению Тольятти средствами монументально-декоративного искусства. Панно много лет радовало глаз жителей Автограда, но со временем, конечно же, обветшало.

Подготовка к осуществлению восстановительных работ велась тщательно и кропотливо. В 2023 году объект был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Работы по консервации объекта культурного наследия начались в апреле 2025 года.

На территории Самарской области это первый проект сохранения объекта монументального искусства, являющегося объектом культурного наследия, за счет консолидированного бюджета нескольких собственников и пользователей объекта разных форм собственности.

В финансировании работ принимают участие 16 субъектов, среди которых муниципалитет, коммерческие компании, НКО, физические лица. В их числе АНО "Лаборатория моды", АО "Почта России", ГБУЗ "Самарский областной центр профилактики "Центр общественного здоровья", ООО "Беркут", ООО "Золото дисконт" и др.

Координатором и заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия является АНО "Лаборатория моды", пользователь муниципальными помещениями в здании, на котором расположен объект монументального искусства. Консервационные работы проводит ООО "Научно-производственное управление СамараРеставрация", организация, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Их стоимость, включающая разработку научно-проектной документации, производственные работы, технический надзор за проведением работ, составляет 559,0 тыс. руб.

Руководитель департамента культуры Тольятти Марина Козлова прокомментировала: "Этот объект уникален и сложен как для консервации, так и для реставрации. Он находится на здании, в котором много собственников. АНО "Лаборатории моды" в лице ее директора Галины Дуженко стала объединяющей организацией, которая с помощью администрации, с помощью Департамента культуры собрала всех собственников. Работа была проведена непростая, в результате все владельцы приняли участие в сборе средств для разработки научно-проектной документации и проведения производственных работ. На сегодня мы видим, прежде всего, необходимость консервации этого объекта культурного наследия. Потом будет организована реставрация мозаичного панно. Вообще мозаика здесь в хорошем состоянии, реставрационный ремонт понадобится не такой большой. Но поскольку это объект культурного наследия, все равно это сложное и дорогое дело. Радует, что собственники объекта собрались единым коллективом для участия в этом проекте, поняв всю значимость этого мероприятия. Огромная благодарность им всем. Внешний вид нашего города от этого только выиграет. К слову, автору работы Виталию Петрову (Праски Витти) сейчас 88 лет. Он также считает, что консервация — это главный начальный этап восстановления, чтобы мозаика не разрушалась в дальнейшем, и очень рад начатым работам".

 

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