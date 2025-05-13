В Тольятти начались работы по сохранению мозаичного панно "Праздник автостроителей"

Восстановление объекта культурного наследия регионального значения "Произведение монументального искусства "Мозаичное панно "Праздник автостроителей" было инициировано департаментом культуры администрации Тольятти.

Панно, расположенное на фасаде торгового центра "Волжские зори" на проспекте Степана Разина в Тольятти, было создано в 80-х годах прошлого столетия. Его автор — Виталий Петрович Петров (Праски Витти) — заслуженный художник РСФСР (1936 г.), который входил в состав авторского коллектива Союза художников СССР и ЦНИИЭП жилища по комплексному оформлению Тольятти средствами монументально-декоративного искусства. Панно много лет радовало глаз жителей Автограда, но со временем, конечно же, обветшало.

Подготовка к осуществлению восстановительных работ велась тщательно и кропотливо. В 2023 году объект был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Работы по консервации объекта культурного наследия начались в апреле 2025 года.

На территории Самарской области это первый проект сохранения объекта монументального искусства, являющегося объектом культурного наследия, за счет консолидированного бюджета нескольких собственников и пользователей объекта разных форм собственности.

В финансировании работ принимают участие 16 субъектов, среди которых муниципалитет, коммерческие компании, НКО, физические лица. В их числе АНО "Лаборатория моды", АО "Почта России", ГБУЗ "Самарский областной центр профилактики "Центр общественного здоровья", ООО "Беркут", ООО "Золото дисконт" и др.

Координатором и заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия является АНО "Лаборатория моды", пользователь муниципальными помещениями в здании, на котором расположен объект монументального искусства. Консервационные работы проводит ООО "Научно-производственное управление СамараРеставрация", организация, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Их стоимость, включающая разработку научно-проектной документации, производственные работы, технический надзор за проведением работ, составляет 559,0 тыс. руб.

Руководитель департамента культуры Тольятти Марина Козлова прокомментировала: "Этот объект уникален и сложен как для консервации, так и для реставрации. Он находится на здании, в котором много собственников. АНО "Лаборатории моды" в лице ее директора Галины Дуженко стала объединяющей организацией, которая с помощью администрации, с помощью Департамента культуры собрала всех собственников. Работа была проведена непростая, в результате все владельцы приняли участие в сборе средств для разработки научно-проектной документации и проведения производственных работ. На сегодня мы видим, прежде всего, необходимость консервации этого объекта культурного наследия. Потом будет организована реставрация мозаичного панно. Вообще мозаика здесь в хорошем состоянии, реставрационный ремонт понадобится не такой большой. Но поскольку это объект культурного наследия, все равно это сложное и дорогое дело. Радует, что собственники объекта собрались единым коллективом для участия в этом проекте, поняв всю значимость этого мероприятия. Огромная благодарность им всем. Внешний вид нашего города от этого только выиграет. К слову, автору работы Виталию Петрову (Праски Витти) сейчас 88 лет. Он также считает, что консервация — это главный начальный этап восстановления, чтобы мозаика не разрушалась в дальнейшем, и очень рад начатым работам".