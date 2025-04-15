16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары ВООПИиК расскажет о прошлом и будущем самарского элеватора Самарские власти сняли защиту с нескольких старинных усадеб и церкви Здания больницы им. Семашко и психбольницы признали памятниками архитектуры Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Архитектура Культура

ВООПИиК расскажет о прошлом и будущем самарского элеватора

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 18 апреля, в 19:00, в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" (ул. Куйбышева, 128а) пройдет лекция "Время элеватора: прошлое, настоящее и будущее" (12+).

Она состоит из пяти 15-минутных выступлений о башнях самарского элеватора. Члены регионального отделения ВООПИиК расскажут об истории создания, уникальных архитектурных и градостроительных особенностях объекта, о его включении в предмет охраны исторического поселения и борьбе за сохранение и придание статуса объекта культурного наследия, о мировом опыте работы с подобными сооружениями и самарских проектах приспособления элеватора для современного использования.

Вход свободный.

Мероприятие лектория "ВООПИиК покажет" приурочено к Международному дню памятников и исторических мест (День всемирного наследия), который празднуется 18 апреля.

Экспериментальный элеватор на реке Самаре — уникальное сооружение, построенное в 1980 г. в стиле брутализм по авторскому проекту архитекторов Валентина Смирнова, Михаила Дегтярева и инженера Михаила Колчина. Знаковый для города объект не используется по прямому назначению с 2000-х годов и находится в частной собственности.

В 2021 г. региональное отделение ВООПИиК и самарская организация Союза архитекторов направили в государственный орган охраны памятников заявления на включение элеватора в перечень объектов культурного наследия, но получили отказ. Градозащитники обратились в суд. Три года разбирательств закончились в пользу Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а весной 2025 г. элеватору присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. Но на этом история не заканчивается. Необходимо завершить процедуру включения объекта в реестр памятников и решить вопрос дальнейшей судьбы бруталистского гиганта.

На лекции "Время элеватора: прошлое, настоящее и будущее" выступят члены самарского ВООПИиК Нина Казачкова, Армен Арутюнов, Ира Фишман, Дмитрий Храмов и Виталий Стадников.

Одновременно с лекцией в пространстве "ЦЕХ" начнет работу филиал кофейни White Cup. Вся собранная в этот день выручка будет направлена региональному отделению ВООПИиК на мероприятия по защите и популяризации самарского элеватора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:02 В Самаре под охрану взяли "дом с атлантами" и особняк Зеленко

Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:15 Стартовал конкурс на создание проекта пятой очереди набережной Волги в Самаре

Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4