ВООПИиК расскажет о прошлом и будущем самарского элеватора

В пятницу, 18 апреля, в 19:00, в пространстве "ЦЕХ" центра культуры и отдыха "Станкозавод" (ул. Куйбышева, 128а) пройдет лекция "Время элеватора: прошлое, настоящее и будущее" (12+).

Она состоит из пяти 15-минутных выступлений о башнях самарского элеватора. Члены регионального отделения ВООПИиК расскажут об истории создания, уникальных архитектурных и градостроительных особенностях объекта, о его включении в предмет охраны исторического поселения и борьбе за сохранение и придание статуса объекта культурного наследия, о мировом опыте работы с подобными сооружениями и самарских проектах приспособления элеватора для современного использования.

Вход свободный.

Мероприятие лектория "ВООПИиК покажет" приурочено к Международному дню памятников и исторических мест (День всемирного наследия), который празднуется 18 апреля.

Экспериментальный элеватор на реке Самаре — уникальное сооружение, построенное в 1980 г. в стиле брутализм по авторскому проекту архитекторов Валентина Смирнова, Михаила Дегтярева и инженера Михаила Колчина. Знаковый для города объект не используется по прямому назначению с 2000-х годов и находится в частной собственности.

В 2021 г. региональное отделение ВООПИиК и самарская организация Союза архитекторов направили в государственный орган охраны памятников заявления на включение элеватора в перечень объектов культурного наследия, но получили отказ. Градозащитники обратились в суд. Три года разбирательств закончились в пользу Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а весной 2025 г. элеватору присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. Но на этом история не заканчивается. Необходимо завершить процедуру включения объекта в реестр памятников и решить вопрос дальнейшей судьбы бруталистского гиганта.

На лекции "Время элеватора: прошлое, настоящее и будущее" выступят члены самарского ВООПИиК Нина Казачкова, Армен Арутюнов, Ира Фишман, Дмитрий Храмов и Виталий Стадников.

Одновременно с лекцией в пространстве "ЦЕХ" начнет работу филиал кофейни White Cup. Вся собранная в этот день выручка будет направлена региональному отделению ВООПИиК на мероприятия по защите и популяризации самарского элеватора.