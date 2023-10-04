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Архитектура Культура

Анатолий Давидюк сообщил, что готов продать самарский элеватор

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 октября, собственник самарского элеватора Анатолий Давидюк встретился с депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Давидюк сообщил, что не против продать объект.

Фото: предоставлено автором

Напомним, 5 февраля глава самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова сообщила о начале сноса элеватора, сопроводив сообщение подтверждающими кадрами. При этом, самарский элеватор вертикального типа — уникальное здание, построенное в редком для России стиле "брутализм".

Архитектор Валентин Смирнов создал элеватор в виде башен-близнецов из-за малого количества места. Культурная общественность возмутилась попыткой сноса здания. Уничтожение строения удалось остановить. Сейчас элеватор пытаются признать объектом культурного наследия через суд.

4 октября Александр Хинштейн и представители ВООПИиК прибыли к зданию для переговоров с Анатолием Давидюком. Последний сообщил, что не против продать здание. Но еще один вариант, который рассматривает Давидюк — строительство на этом месте дома. Стороны обговорили, что решение о сносе не должно быть принято до окончания рассмотрения судом дела о культурном статусе объекта. Кроме того, сейчас стоит вопрос о возможности привлечения инвестора и размещения в строении актуального объекта. При этом в беседе прозвучала фамилия "Михельсон".

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